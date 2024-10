Sinner-Machac: orario e quando vedere la semifinale

Shangai, 11 ottobre 2024 - Jannik Sinner va a caccia della prima finale al Masters 1000 di Shangai. Dopo aver conquistato l'11esima semifinale (su 14 tornei disputati) di questa super stagione grazie alla vittoria senza discussione ai danni del russo Daniil Medvedev, ko 6-1, 6-4, l'azzurro si appresta ad affrontare Tomas Machac, che nei quarti di finale ha superato a sorpresa Carlos Alcaraz. La tavola sembrava già apparecchiata per l'ennesimo duello fra l'altoatesino e lo spagnolo, che invece ha ceduto il passo all'avversario per 7-6, 7-5. Una sconfitta, quella del classe 2003, che di fatto regala a Sinner la certezza di chiudere l'anno al primo posto del ranking mondiale. Ma il nostro portacolori non vuole accontentarsi: nel mirino c'è il titolo di campione di Shangai. Dovesse superare la 30esima testa di serie del seeding, il nativo di San Candido affronterebbe nell'atto conclusivo il vincente della sfida fra il serbo Novak Djokovic e l'americano Taylor Fritz.

Il percorso dei due a Shangai

L'azzurro arriva a questo confronto dopo aver mandato al tappeto Medvedev e ancor prima lo statunitense Ben Shelton, quest'ultimo sconfitto con il punteggio di 6-4, 7-6. In precedenza il classe 2001 aveva avuto la meglio del giapponese Taro Daniel (6-1, 6-4) e dell'argentino Tomás Martín Etcheverry, l'unico che fino a questo momento è riuscito a strappare a Sinner un set in questo torneo (6-7, 6-4, 6-2). Per quanto concerne Machac, oltre ad Alcaraz, ha steso l'americano Tommy Paul (3-6, 6-4, 6-3), l'australiano Aleksandar Vukic (6-4, 6-2) e l'iberico Alejandro Davidovich Fokina (1-6, 7-6, 6-4).

L'unico precedente

Sinner e Machac si sono affrontati solo una volta: nell'incontro valevole per i quarti di finale del Masters 1000 di Miami, l'italiano ha festeggiato il passaggio del turno trionfando con il punteggio di 6-4, 6-2.

I precedenti di Sinner nel torneo

Sinner ha partecipato alla manifestazione unicamente l'anno passato, venendo sconfitto agli ottavi di finale dallo statunitense Ben Shelton, vittorioso con il risultato di 6-3, 3-6, 6-7.

Orario e dove vedere l'incontro

Sinner-Machac si disputerà sullo Stadium Court del Qizhong Forest Sports City Center di Shanghai nella mattinata italiana di sabato 12 ottobre, con inizio previsto alle 10:30, essendo la prima semifinale in programma. Il match fra il numero uno del mondo e il ceco sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno, ma anche in streaming per gli abbonati Sky sulla piattaforma SkyGo e Now Tv.

