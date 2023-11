Sinner-Medvedev: quando si gioca la semifinale delle Atp Finals. I precedenti

Torino, 17 novembre 2023 – Alcaraz segue la traiettoria della palla, mentre la vede atterrare oltre la linea di fondo campo e per un attimo il tempo si ferma, mentre si completa il quadro delle semifinali, guidate dal nostro Jannik Sinner. L’istante in cui lo spagnolo batte Medvedev scattano i calcoli: vittoria e matematica gli fanno scalare il girone fino al primo posto. Domani sarà in semifinale contro Djokovic, l’altro super match tra il nostro beniamino azzurro e Daniil Medvedev.

Il tennista di San Candido trova così quella che ormai è diventata una sua ex ‘bestia nera’. Scorrendo i testa a testa infatti Medvedev è davanti 6-2, una media ritoccata dall’azzurro solo negli ultimi due scontri diretti.

Quando gioca Sinner

Il beniamino del tennis italiano dovrebbe quindi giocare domani (sabato), a seconda dei sorteggi o nel programma pomeridiano – quindi dalle 14,30 circa – o in quello serale, ovvero a partire dalle 20,30.

Le due vittorie di Jannik a Pechino e a Vienna dimostrano il grande stato di forma dell’altoatesino, capace di dare il meglio anche in queste Atp Finals, dove ha messo in fila Tsitsipas, Djokovic e Holger Rune.

Sinner-Medvedev, i precedenti

Cosa dobbiamo aspettarci quindi dalla semifinale col russo? Daniil ha dimostrato per ben quattro volte contro Jannik come le superfici veloci indoor siano il suo terreno di caccia preferito.

Da Marsiglia 2020 a Rotterdam di quest’anno quattro vittorie di fila per il russo sui tappetti al coperto, più quella all’aperto sul duro del Miami Open.

Ma qualcosa è cambiato negli ultimi mesi, con l’azzurro che ha messo definitivamente nel mirino il suo dichiarato obiettivo stagionale, quello di approdare alle Atp Finals. E ora è nel quartetto che domani (sabato) si affronterà per un posto in finale. Ultimo atto nel quale potrebbe facilmente trovare Djokovic.