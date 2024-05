Sinner può diventare numero 1 al mondo anche senza giocare il Roland Garros: ecco come

Roma, 12 maggio 2024 – Jannik Sinner è un po’ più vicino alla vetta della classifica Atp. Il tennista altoatesino potrebbe infatti diventare il numero uno al mondo anche senza giocare. E non solo senza aver giocato gli internazionali di Roma, per un fastidioso dolore all’anca, ma addirittura senza partecipare al secondo slam stagionale a Parigi. Tutto merito dei sistemi di punteggio che regolano la classifica Atp e del flop di Djokovic (attuale numero uno al mondo) al Foro italico.

La clamorosa eliminazione di Djokovic al terzo turno degli Internazionali Bnl d'Italia di tennis può infatti costare caro al serbo in chiave classifica Atp.

Jannik Sinner, attualmente numero due del ranking internazionale, pur non avendo giocato a Roma, guadagna terreno nei confronti del serbo che perde nei suoi confronti 40 punti (-130 per Djokovic che lo scorso anno era arrivato ai quarti di finale contro -90 per l'azzurro che nel 2023 era arrivato agli ottavi): attualmente il serbo ha 9860 punti e Sinner 8725.

Il Roland Garros mette in palio ben 2000 punti e Djokovic ha solo da perdere visto che lo scorso anno vinse a Parigi, mentre Sinner, dal canto suo, ha tutto da guadagnare visto che nel 2023 uscì al secondo turno (prese appena 45 punti). Ai nastri di partenza, dunque, a Parigi il serbo si trova con 7860 punti mentre Sinner con 8680. Dunque sono 820 i punti di vantaggio a favore di Sinner che il serbo può colmare solo raggiungendo la finale (che da' 1200 punti). Per conservare il numero uno Nole Djokovic deve dunque per forza raggiungere la finale.

C’è però un altro giocatore che può rovinare la festa a Sinner , è Daniil Medvedev. Se il russo si confermasse campione a Roma e poi vincesse Parigi arriverebbe a 9195 punti: unica soluzione che gli permetterebbe di sorpassare Sinner. Due vittorie non impossibili ma, almeno da un punto di vista statistico, difficili da inanellare. In conclusione Sinner ha ottime possibilità di diventare il 29esimo numero 1 della storia dell'Atp. Anche senza giocare a Roland Garros.