Indian Wells 2024, oggi Sinner-Struff: guida al match. Orario e dove vederlo in tv

Indian Wells (Stati Uniti), 10 marzo 2024 - Superato senza difficoltà l'ostacolo Thanasi Kokkinakis, battuto per 6-3, 6-0 in un'ora e 21 minuti di gioco, Jannik Sinner si appresta ad affrontare Jan-Lennard Struff al terzo turno dell'Indian Wells Masters. Il tedesco viene dal successo al tie break del terzo set e in rimonta contro il croato Borna Coric, sconfitto 6-7, 6-2, 7-6. Il numero 25 al mondo ha avuto la meglio dopo tre ore di partita e dopo aver annullato tre match points in favore dell'avversario. Quella fra l'altoatesino, terzo nel ranking Atp, e Struff è una sfida inedita, in quanto i due non si sono mai affrontati fino a questo momento.

Sommario

Dovesse riuscire a qualificarsi per il prossimo turno del torneo americano, Sinner centrerebbe un record per il tennis italiano, diventando il primo azzurro a vincere 17 incontri consecutivi nel circuito Atp, staccando Adriano Panatta, fermo a 16 (traguardo tagliato nel 1976 dal romano) e raggiunto dal nativo di San Candido in occasione dell'affermazione ai danni dell'oceanico Kokkinakis.

L'azzurro ha partecipato due volte al Masters 1000 di Indian Wells, conquistando il suo miglior risultato nella passata edizione, quando arrivò fino alla semifinale, dove venne eliminato da Carlos Alcaraz, vittorioso per 7-6, 6-3. Un duello, quello fra l'italiano e lo spagnolo, che potrebbe ripetersi anche in questa edizione, esattamente al solito punto della competizione. Nel 2022, invece, Sinner fu costretto a ritirarsi dal torneo negli ottavi di finale a causa di un attacco influenzale, che gli impedì di scendere in campo contro Nick Kyrgios.

"Mi considero uno che lavora tanto e molto preciso in quello che fa. Però, facendolo tutti i giorni, qualche volta hai anche momenti in cui ti rilassi un pochettino, ma devi anche sapere quando farlo - alcune delle dichiarazioni di Sinner in vista del prossimo match, riportate dal sito Ubitennis - Ora conosco molto meglio me stesso, conosco bene il team e ci capiamo con gli sguardi. Sicuramente, quando mi sento bene in partita, faccio qualcosa in più per cambiare il gioco come può essere il serve&volley o qualcos’altro. Però mi spingo a farlo perché so che mi potrebbe aiutare in futuro, per essere un po’ più imprevedibile in campo e credo che questo mi faccia diventare di nuovo un altro giocatore. Ora sto facendo le cose molto bene. Spesso la semplicità è la soluzione migliore, però più si alza il livello più devi essere imprevedibile. Più riesci a trovare soluzioni soprattutto in allenamento, più diventano naturali in partita”.

Sinner-Struff è in programma nella serata italiana. Trattandosi del terzo incontro di scena sullo "Stadium 1" dell'Indian Wells Tennis Garden dopo quelli fra Iga Swiatek e Linda Noskova, e fra Carlos Alcaraz e Félix Auger-Aliassime, comincerà attorno alle 23 (ora italiana). A trasmettere in diretta il match sarà il canale Sky Sport Tennis. Sarà possibile seguire la partita fra l'azzurro e il tedesco anche in streaming, attraverso Sky Go, Now oppure Tennis Tv.

