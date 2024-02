Rotterdam: quando gioca Sinner oggi e dove vedere la partita in tv

Rotterdam, 15 febbraio 2024 - Archiviato il facile successo al primo turno contro Botic Van de Zandschulp, Jannik Sinner prosegue la rincorsa al titolo del torneo 500 di Rotterdam al secondo turno contro il francese Gael Monfils. Match sicuramente di alto livello e ostico per Sinner contro un tennista tenace e lottatore e sicuramente con una maggior variazione di colpi rispetto all’olandese battuto ieri. Tra l’altro Monfils viene dal successo al primo turno contro Denis Shapovalov, eterna promessa che fatica a sbocciare definitivamente, e appare in un buono stato di forma. Sinner parte sicuramente favorito ma in passato tra i due ci sono state delle dure battaglie in campo: la partita non sarà affatto da sottovalutare.

I precedenti

Sono cinque i precedenti tra Sinner e Monfils e lo score è a favore dell’italiano per 4-1. Primo incontro nel lontano 2019 nel torneo di Anversa con la vittoria di Jannik in due set, ma Gael si è preso la rivincita una settimana più tardi a Vienna col medesimo risultato. Battaglia invece agli Us Open 2021, quando ai sedicesimi di finale Jannik prevalse al quinto set per 7-6 6-2 4-6 4-6 6-4 dopo quasi quattro ore di gioco. Il precedente più recente è del 12 agosto 2023 al Masters 1000 di Toronto con la vittoria al terzo set di Sinner ai quarti di finale per 6-4 4-6 6-3. Quella fu forse la partita più difficile del torneo di Sinner che andò poi a conquistare il suo primo mille della carriera in finale contro Alex De Minaur battuto 6-4 6-1. Insomma, Jannik è sicuramente cresciuto tanto negli ultimi mesi ma dovrà essere pronto a qualsiasi evenienza contro un giocatore che fa della lotta il suo punto di forza. Primo scoglio di livello, dunque, nella rincorsa al terzo posto in classifica e che Sinner potrà ottenere vincendo il torneo olandese sfruttando l’assenza di Daniil Medvedev, campione a Rotterdam nel 2023.

Dove vederlo in tv

La partita tra Sinner e Monfils è in programma giovedì 15 febbraio come quarto match sul campo centrale. Si apre con Dimitrov-Fucsovics alle 11 del mattino, poi a seguire, non prima delle 13, Shevchenko contro Rune e non prima delle 14.30 Hurkacz contro Griekspoor. La sessione serale sarà aperta da Sinner e Monfils che scenderanno in campo alle ore 19.30 prima dell’ultimo match tra Struff e Ruusuvuori. Diretta a pagamento su Sky Sport Tennis, canale 203, in streaming su Sky Go e Now Tv. Il canale Sky Sport 1 sarà invece impegnato sull’Europa League per il match tra Feyenoord e Roma.