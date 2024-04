Sinner-Khachanov, Jannik decide dopo il warm up se giocare gli ottavi dell’Atp Madrid

Madrid, 30 aprile 2024 – Ore importanti per il prosieguo del cammino di Jannik Sinner sulla terra rossa del torneo Masters 1000 di Madrid. Un fastidio all'anca destra, che si era già manifestato in occasione del torneo di Montecarlo, sta facendo riflettere il numero uno italiano in vista degli ottavi di finale in programma questo pomeriggio sera contro il russo Karen Khachanov.

Il ventiduenne di Sesto Pusteria, che dopo l’ultima vittoria contro Kotov ha manifestato alcuni problemi fisici, ha fatto capire sin dall'inizio di considerare il torneo spagnolo come una tappa di avvicinamento agli impegni più importanti della stagione, individuati negli Internazionali di Roma e nel Roland Garros (senza dimenticare le Olimpiadi di agosto), e un eventuale infortunio potrebbe compromettere i programmi che Sinner ha delineato per la stagione sulla terra rossa.

Da qui le valutazioni e l'apertura a un possibile ritiro in via precauzionale per evitare che la situazione si aggravi. Una decisione definitiva a riguardo verrà presa intorno alle 12.30, quando l'italiano scenderà in campo per il warm-up in vista del possibile impegno contro Khachanov: Sinner proverà alcuni colpi e i movimenti e scioglierà i dubbi.

Nel caso in cui decidesse di giocare gli ottavi di finale, sarebbe la quinta sfida contro Khachanov: tre le vittorie per Sinner, con l'ultima sconfitta che risale al primo turno degli Us Open 2020. Da lì in poi, solo successi per l'altoatesino che si è imposto nel 2021 in semifinale all'Atp 250 di Melbourne e ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Miami. Ultimo match tra Sinner e Khachanov, gli ottavi di finale degli Australian Open, con l'azzurro che si è imposto in tre set con il punteggio di 6-4 7-5 6-3.