Sinner-Tsitsipas in tv: quando si gioca, orario e dove vedere la semifinale dell’Atp Montecarlo

Montecarlo, 12 aprile 2024 – Jannik Sinner non ha alcuna intenzione di fermarsi. Il 2024 del tennista azzurro prosegue a gonfie vele, mentre la stagione si è spostata sulla terra rossa. A Montecarlo Jannik ha raggiunto le semifinali, bissando quanto già fatto lo scorso anno, quando il suo percorso in questo Masters 1000 si interruppe proprio a un passo dall'ultimo atto del torneo. L'attuale numero 2 del mondo potrà giocarsi l'accesso alla finale nuovamente sabato, quando si troverà di fronte, dall'altra parte della rete, un esperto della terra rossa come Stefanos Tsitsipas.

Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas

Il percorso di Sinner a Montecarlo

Jannik Sinner ha avuto un percorso lineare e quasi perfetto in quel di Montecarlo. In tanti hanno atteso con trepidazione questo Masters 1000, il primo sulla terra rossa, superficie sulla quale il tennista altoatesino deve ancora riuscire a compiere il salto definitivo nella sua giovane carriera. Il primo e il secondo match di questo torneo sono andati via in due set per l'azzurro, che ha eliminato prima Korda (6-1, 6-2) e poi Struff (6-4, 6-2) con relativa facilità e senza perdere neanche un parziale. Holger Rune si è invece fatto valere e ha allungato la sfida fino al terzo set, dopo aver conquistato il secondo al tie break. Alla fine, però, l'italiano è riuscito a spuntarla e a superare, così, l'ostacolo dei quarti di finale, eliminando colui che lo battè qui a Montecarlo nel 2023.

Il percorso di Tsitsipas

Leggermente diverso il percorso di Stefanos Tsitsipas, rivale di Sinner. Il greco, a differenza di Jannik, ha disputato anche il primo turno, giocando dunque una partita in più. Match, però, che non si è rivelato particolarmente dispendioso per il numero 12 al mondo, che aveva vinto il primo set contro Djere, con quest'ultimo che si è poi ritirato a metà del secondo parziale. Nelle sfide successive, Tsitsipas si è imposto nettamente contro Etcheverry, con maggior difficoltà ma sempre in due set contro Zverev e, infine, agilmente contro Khachanov ai quarti di finale. Il tennista greco, vincitore delle edizioni del 2021 e del 2022 del Masters 1000 di Monte Carlo, potrebbe rivelarsi un avversario ostico per Sinner, che ha già battuto per cinque volte e dal quale ha incassato tre sconfitte nei loro precedenti incroci. Due di questi sono arrivati nelle ultime due sfide, nelle quali l'altoatesino si è imposto alle ATP Finals del 2023 e a Rotterdam, sempre lo scorso anno. Sulla terra battuta lo storico resta a favore di Tsitsipas, vincitore in tre occasioni e vinto solo in una.

Orario e dove vedere il match in tv

Il match tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas, valido per la semifinale del Masters 1000 di Monte Carlo, si disputerà sabato 13 aprile 2024. La sfida è la seconda in programma sul campo centrale e non dovrebbe cominciare prima delle 13:30. La partita sarà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e in streaming su Now Tv e Sky Go.

