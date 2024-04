Montecarlo, terra dolce per Sinner: è in semifinale contro Tsitsipas, battuto Rune

Montecarlo, 12 aprile 2024 – Sinner è in semifinale a Montecarlo, battuto Rune 6-4, 6-7 (6), 6-3 al termina di una sfida molto nervosa, ma per il comportamento del danese, mentre Jannik ha dimostrato una volta di più la sua forza interiore addomesticando anche i momenti complicati di un match scomodo.

Per Jannik si trattava di una rivincita. Un anno fa nel Principato si giocò in semifinale e vinse Rune in tre set, in totale i precedenti tra i due vedevano il ventenne danese in vantaggio per due a uno: nel 2022 Sinner si era dovuto ritirare nello scontro diretto a Sofia per un infortunio, mentre l’azzurro ha vinto il confronto dello scorso novembre alle Atp Finals di Torino.

Vinto il primo set 6-4, il secondo è stato più equilibrato: Rune è arrivato per primo a cinque, annullando anche tre palle break, Sinner lo ha agganciato e a quel punto Rune ha iniziato uno degli show a cui ci ha abituato. Si è messo a discutere con il pubblico facendo il gesto di stare zitti, procurandosi il richiamo del giudice di serie, facendo chiamare il supervisor e ottenendo così di perdere tempo sullo 0-30 nell’undicesimo set. Il punto successivo, dopo troppi minuti di interruzione in cui Sinner è rimasto calmo dalla sua parte, è andato all’italiano che si è così procurato tre break-point, mentre tutto il pubblico inneggiava a Jannik e fischiava il danese. Ma Rune è rimasto freddo rimontando da 0-40 grazie al servizio e portandosi sul 6-5. Al tie-break l’equilibrio è proseguito fino al 3-3, poi Sinner si è procurato due matchpoint sul 6-4 che Rune ha annullato chiudendo 8-6. Terzo set in equilibrio fino al 4-3 Sinner, che ha fatto il break con una grande risposta e poi col doppio fallo di Rune, e si è presentato al servizio sul 5-3: altro matchpoint, il terzo sul 40-15 trasformato subito con un servizio potente che ha costretto Rune all’errore.

Prima del match tra Sinner e Rune, Stefanos Tsitsipas aveva centrato l’accesso in semifinale battendo il russo Karen Khachanov 6-4, 6-2 in un'ora e 23 minuti. A seguire gli altri quarti di finale tra Djokovic e De Minaur e poi tra Ruud e Humbert.

Novità per gli altri italiani del circuito. Matteo Berrettini non sarà in tabellone a Monaco di Baviera, perché la sua programmazione prevede di privilegiare i tornei di Madrid, gli Internazionali BNL d'Italia e il Roland Garros. Berrettini è iscritto al Master 1000 di Madrid grazie al ranking protetto, e a Roma avrà sicuramente una wild card promessa dal presidente Binaghi anche a Fabio Fognini. Berrettini compie oggi 28 anni e ha raccontato dettagli del suo lavoro con il nuovo coach Francisco Roig. "Stiamo lavorando sullo stare ampi, i gesti sono meno stretti. Ho guadagnato profondità con il rovescio ad esempio. E' stato un cambiamento abbastanza drastico, ma sono contento del lavoro fatto finora" ha detto Berrettini. Cambia allenatore anche Luca Nardi, che dopo quattro mesi lascia la Galimberti Tennis Academy di Cattolica diretta da coach Giorgio Galimberti. "Luca Nardi ha espresso il desiderio di tornare ad allenarsi con il suo primo allenatore Francesco Sani al Circolo Baratoff di Pesaro e noi come Academy gli auguriamo le migliori fortune”, ha detto lo stesso Galimberti.