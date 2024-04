Il montepremi di Atp Montecarlo 2024: quanto guadagna Sinner se vince il torneo

Montecarlo, 12 aprile 2024 – Cinque milioni novecentocinquantamila e cinquecentosettantacinque euro. Tanto, tantissimo. Questo è il prize money, il montepremi generale, dell'Atp Masters 1000 di Montecarlo. Una somma che è cresciuta di 171 mila 240 euro rispetto all'anno scorso. Arrivare fino in mondo nel principato conviene eccome, d'altronde anche per questo stiamo vedendo sfide molto tirate, spesso con qualche nervo che salta come proprio nel caso della sfida tra Rune e Sinner. In particolare, dei 5.950.575 euro in palio: ai vincitori del primo turno vanno quasi 24mila euro (23.785 €), cifra che quasi raddoppia nel secondo turno (42.935 €), per arrivare agli 80.065 € del terzo. Dai quarti di finale in poi si superano abbondantemente i centomila euro e ben 919.075 euro andranno a beneficio di colui che infine alzerà il trofeo, senza dimenticare i mille punti nel ranking Atp.

Rispetto al passato però c'è un cambio di rotta evidente. Visto che da qualche tempo si parla di un problema nei salari dei tennisti, visto che pochi giocatori riescono a vivere grazie a questo sport, a partire da questa stagione è stata inserita una nuova regola che mira a ridistribuire i premi. In particolare, sebbene aumentino i montepremi totali, sono state ridotte le cifre riservate a coloro che arrivano in finale e/o vincono i tornei, a favore di coloro che partecipano alle fasi iniziali o vengono eliminati nei primissimi turni.

Quanto ha guadagnato Sinner fino a ora e se dovesse vincere...

Il fuoriclasse altoatesino, che attualmente sta vivendo un vero e proprio momento d'oro, può portarsi a casa una discreta somma. Jannik questo pomeriggio ha strappato il pass per la semifinale contro Stefanos Tsitsipas (in programma domani, sabato 11 aprile, sul campo centrale, ndr) grazie alla vittoria contro Holger Rune per 2-1 con i parziali di 4-6, 7-6 (8-6), 3-6. Dunque, il classe 2001 si è aggiudicato tutti i premi fino a questo momento disponibili tranne uno. Già perché Sinner ha usufruito di un bye al primo turno, dunque non ha incassato la cifra di quasi 24 mila euro, ma direttamente quella di 42.935 che spetta a chi accede al secondo turno. Ai sedicesimi ha battuto lo statunitense Korda, accedendo così agli ottavi e intascando altri 80.065€. Archiviata la pratica Struff con un netto 2-0 non solo è volato ai quarti, ma si è portato a casa anche 149.685€. Ora, con la vittoria contro il danese Rune, ha ottenuto altri 274.425€. Il totale, fino a questo momento, incassato da Jannik Sinner è di quasi 550 mila euro (547.110€ per la precisione). Ma ovviamente mancano due appuntamenti, la semifinale e la finalissima. Nel caso in cui dovesse accedere all'ultimo atto il montepremi sarebbe di 501.880€ ed, eventualmente, al vincitore andrebbero altri 919.075 euro. Quindi, ipoteticamente: Sinner potrebbe portarsi a casa ancora 1.420.955 euro, a patto però che riesca ad alzare il trofeo.

Oltre alla parte economica, di fondamentale importanza è anche quella relativa al Ranking Atp visto che Montecarlo mette a disposizione ben 1000 punti al vincitore. Dopo aver difeso il secondo posto dal ritorno di Carlos Alcaraz, ora Sinner può puntare la vetta del ranking detenuta da Novak Djokovic. Alla data di oggi Nole è a quota 9.835 punti, mentre Jannik insegue a 8.750 pt. Al momento sono 1.085 i punti di differenza tra i due, quindi Djokovic che finirà il torneo di Montecarlo da numero 1 al mondo, a prescindere dal risultato finale. La situazione però potrebbe cambiare al Roland Garros perché Sinner difenderà appena 45 punti contro i 2.000 di Djokovic, campione l'anno scorso contro Casper Ruud.