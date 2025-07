A1 femminile. Una stagione con la Cbf Balducci . Lanciata la campagna abbonamenti

La CBF Balducci HR Macerata lancia la campagna abbonamenti per seguire dal vivo al Fontescodella le gare di Decortes (foto) e compagne la Serie A1 Tigotà. La tessera di abbonamento permetterà di ricevere sconti in tante attività di Macerata e dintorni, inserite nel circuito commerciale della società maceratese.

La prima fase di vendita degli abbonamenti inizierà da mercoledì fino all’1 agosto: sarà possibile acquistarli ogni mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19 alla segreteria HR Volley al Fontescodella. Chi sottoscriverà l’abbonamento in questa prima fase riceverà in omaggio gadget realizzati in occasione della promozione di Serie A1: il portachiavi ufficiale della HR Volley e il poster celebrativo della vittoria.

La seconda fase di vendita è dal 27 agosto fino alla gara d’esordio, da definire. Sarà possibile acquistarli sempre ogni mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19 nella segreteria HR Volley al Fontescodella e in occasione dei test precampionato casalinghi.

Ecco le quattro tipologie di abbonamento che prevedono un prezzo ridotto per under 18, over 70 e studenti universitari. Settore black (tribuna): intero 200 euro, ridotto 150. Green (parterre nord): intero 180 euro, ridotto 140. Red (gradinata centrale, gradinata laterale nord/sud): intero 150, ridotto 120. Orange (Curva nord/dus): interno 100 e ridotto 80.

I prezzi dei biglietti per le singole gare. Black: intero 20 euro, ridotto 15; Green: intero 18, ridotto 14; Red: intero 15, ridotto 12; Orange: intero 10 euro, ridotto 8.

Gli abbonati avranno degli sconti (dal primo ottobre al 15 aprile 2026), in base alla tipologia di abbonamento, nei seguenti punti vendita, questi sconti non sono cumulabili con altre promozioni: Nautilus abbigliamento, in via Trento a Macerata; Autofficine Foglia in via Ghino Valenti a Macerata; Vissani frutta e verdura, a Borgo Nicolò Peranzoni di Villa Potenza; Sbaffi Big Mat nei punti vendita di Castelraimondo, Villa Potenza e Piediripa; Il Gergo nei negozi di Morrovalle e Casette d’Ete; Garofoli Vini nel negozio di via Carlo Marx a Castelfidardo; Farmacia Cruciani in via Spalato di Macerata e in corso Matteotti a Porto Recanati; Autocarrozzeria Giganti, contrada Sterpare di Treia.

Nella stagione sarà possibile acquistare i tagliandi per le singole gare non solo al botteghino del Fontescodella ma anche online su Vivaticket.it e nei punti vendita Vivaticket.