Julio Velasco si veste d’azzurro, è lui il nuovo ct della Nazionale femminile di volley

Roma, 8 novembre 2023 – L’Italia femminile del volley si affida all’esperienza di Julio Velasco, 71 anni. La notizia era nell'aria da settimane, ma ora è ufficiale, il tecnico italo-argentino prenderà il posto di Davide Mazzanti come nuovo ct delle azzurre.

Per l'allenatore di La Plata, fino ad agosto direttore tecnico delle nazionali giovanili maschili, si tratta di ripartire con una nuova avventura sulla panchina azzurra. "Siamo molto contenti che Julio abbia accettato la nostra proposta - commenta Giuseppe Manfredi, presidente della Federvolley -. Siamo convinti che affidare la nazionale femminile a un tecnico del suo spessore sia in questo momento la scelta migliore. Ci sono tutti i presupposti affinché questo nuovo percorso possa regalarci soddisfazioni, sicuramente porterà un contributo importante, come è sempre stato, alla causa azzurra".

L'incarico di Velasco partirà dal 1° gennaio mentre la conferenza stampa di presentazione si terrà martedì 21 novembre alle ore 14, presso il Centro Federale Pavesi di Milano.

Il papà di una generazione di fenomeni

Velasco era tornato in panchina in questa stagione per guidare Busto Arsizio. Già CT della 'generazione di fenomeni' che aveva dominato il mondo negli Anni Novanta, torna sulla panchina della Nazionale femminile ventisei anni dopo l'ultima volta, quando portò al 5° posto la squadra azzurra. Velasco prende il posto di Davide Mazzanti, che era stato sollevato dall'incarico lo scorso 13 ottobre dopo il 4° posto agli Europei e soprattutto la mancata qualificazione diretta all'Olimpiade di Parigi, che ora passerà attraverso il posizionamento nel ranking.