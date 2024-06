Volley, l’Italia batte anche la Serbia: quarta vittoria di fila in Nation League, ora le finali

Fukuoka, 16 giugno – Quarta vittoria di fila per l’Italvolley femminile nella 'week 3' della Volleyball Nations League. Le ragazze di Julio Velasco hanno battuto la Serbia per 3 a 1 (set: 25-20; 20-25; 25-23; 25-22) a Fukuoka, in Giappone. Nei giorni scorsi le italiane avevano già steso Canada, Corea del Sud e Stati Uniti, e soprattutto messo al sicuro la qualificazione per le Olimpiadi di Parigi e le finali della Vnl del 20-23 giugno a Bangkok. L'Italia ha concluso la fase intercontinentale con 10 vittorie e 2 sconfitte e, in attesa di conoscere l'avversaria del primo turno alle finali, potrebbe presentarsi come seconda o terza testa serie. Contro le serbe, Velasco ha dato spazio a giocatrici che in precedenza avevano giocato meno. Due le top scorer dell'Italia, Ekaterina Antropova e Alice Degradi con 17 punti seguite da Sara Bonifacio con 11 e Gaia Giovannini con 10. Nella giornata di oggi sono state definite le 12 nazioni partecipanti al torneo olimpico femminile. Gli ultimi cinque pass sono stati definiti in base al ranking mondiale: dopo l'Italia, hanno staccato il biglietto per Parigi anche Cina, Giappone, Olanda e Kenya (quota Africa). Erano già qualificate, Francia (Paese ospitante), Repubblica Domenicana, Serbia, Turchia, Brasile, Stati Uniti e Polonia. Il sorteggio della composizione dei tre gironi olimpici del torneo femminile si terrà a Bangkok mercoledì 19 alle 13 italiane. Alla Francia verrà assegnata la Pool A mentre la prima e la seconda classificata del ranking mondiale verranno inserite rispettivamente nelle Pool B e C, in qualità di teste di serie numero 2 e 3.