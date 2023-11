Volley, orari e dove vedere le gare di Serie A maschile e femminile

Roma, 10 novembre 2023 – Anche questo fine settimana, il programma relativo alla pallavolo maschile e femminile italiana si presenta ricco di eventi. Il calendario per il femminile presenterà due partite sabato e altre cinque domenica. Cominciamo dalle prime sfide: domani alle ore 15:30 l'Itas Trentino affronterà la Honda Olivero San Bernardo Cuneo, alla "Il T Quotidiano Arena" di Trento, in un match che sarà trasmesso su VBTV. Seguirà, alle 18, la partita del Pala Facchetti di Treviglio tra la Volley Bergamo 1991 e la Reale Mutua Fenera Chieri '76, la quale sarà visibile anche in chiaro sui canali di Rai Sport. Domenica 12 novembre si comincerà alle o16, quando a sfidarsi saranno la Igor Gorgonzola Novara e la Allianz Vero Volley Milano al Pala Igor Gorgonzola di Novara, in un incontro molto sentito che verrà trasmesso su Rai 2. Poco dopo, alle 17, si scenderà in campo al Palaverde di Villorba, dove giocheranno la Prosecco Doc Imoco Conegliano e Il Bisonte Firenze. Sia questa partita, che quella tra la Wash4green Pinerolo e il Roma Volley Club saranno visibili in esclusiva su VBTV. Infine, l'ultimo match di questo settimo turno di A1 vedrà opporsi la Savino Del Bene Scandicci e la Megabox Ond. Savio Vallefoglia, in campo dalle ore 19:30. Questa sfida verrà trasmessa su Sky Sport, oltre che su VBTV.

Il calendario di Superlega maschile

Per quanto riguarda la pallavolo maschile, saranno sei le partite della Superlega che si disputeranno questo fine settimana. Si comincia con Sir Susa Vim Perugia contro Valsa Group Modena, che verrà trasmessa su VBTV e su Rai Sport, esattamente come il match tra Itas Trentino e Gas Sales Bluenergy Piacenza. La Mint Vero Volley Monza se la vedrà contro la Gioiella Prisma Taranto, mentre l'Allianz Milano sfiderà la Cucine Lube Civitanova. Gli ultimi due incroci del week-end saranno tra la Pallavolo Padova e la Cisterna Volley e tra Farmitalia Catania e Rana Verona.

Programma volley femminile

Sabato 11 novembre

Itas Trentino - Honda Olivero S. Bernardo Cuneo, ore 15:30

Volley Bergamo 1991 - Reale Mutua Fenera Chieri '76, ore 18

Domenica 12 novembre

Igor Gorgonzola Novara - Allianz Vero Volley Milano, ore 16

Prosecco Doc Imoco Conegliano - Il Bisonte Firenze, ore 17

Trasportipesanti Casalmaggiore - Uyba Volley Busto Arsizio, ore 17

Wash4green Pinerolo - Roma Volley Club, ore 17

Savino Del Bene Scandicci - Megabox Ond. Savio Vallefoglia, ore 19:30

Classifica A1 femminile

Igor Gorgonzola Novara 18, Prosecco Doc Imoco Conegliano 15, Savino Del Bene Scandicci 13, Allianz Vero Volley Milano 11, Reale Mutua Fenera Chieri '76 9, Wash4green Pinerolo 9, Il Bisonte Firenze 9, Roma Volley Club 8, Honda Olivero S. Bernardo Cuneo 7, Trasportipesanti Casalmaggiore 7, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 7, Uyba Volley Busto Arsizio 4, Volley Bergamo 1991 3, Itas Trentino 0.

Calendario volley maschile

Sir Susa Vim Perugia - Valsa Group Modena

Itas Trentino - Gas Sales Bluenergy Piacenza

Mint Vero Volley Monza - Gioiella Prisma Taranto

Allianz Milano - Cucine Lube Civitanova

Pallavolo Padova - Cisterna Volley

Farmitalia Catania - Rana Verona

