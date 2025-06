Sir Susa Vim Perugia: Bryan Argilagos nuovo vice regista per la prossima stagione

PERUGIA – È arrivata la conferma delle anticipazioni fatte nelle scorse settimane, alla Sir Susa Vim Perugia il vice regista della prossima stagione sarà una giovane promessa, la società sportiva ha comunicato l’acquisto del palleggiatore Bryan Argilagos prelevato da Treviso che dice: "Sicuramente ricevere la chiamata da Perugia è stato inaspettato, si tratta della squadra più forte d’Europa e tra le migliori al mondo, ciò rappresenta fonte d’orgoglio e mi ripaga per tutti gli sforzi fatti in questi anni ma non è certo un punto di arrivo. Da questa stagione mi aspetto di migliorare prima di tutto fisicamente e tecnicamente, cercherò di mettere nel bagaglio quanti più consigli possibili dagli allenatori e dai grandi campioni con i quali giocherò, la mia ambizione più grande sarebbe di esordire in superlega, credo sia il sogno di tutti i pallavolisti che amano questo sport e voglio essere d’aiuto alla squadra. Io faccio il palleggiatore, tra le mie qualità c’è un buon palleggio, essendo alto due metri me la cavo anche a muro, certamente ho ancora tanto da migliorare". Figlio d’arte, il padre Alexeis di origine cubana ha giocato e si è stabilito in Italia, classe 2007, 18 anni appena compiuti, arriva da Treviso dove ha disputato la serie B. Fervono intanto i preparativi per la serata di festa in programma in piazza IV Novembre giovedì 19 giugno. Il presidente Gino Sirci ha invitato ospiti d’eccezione per un sicuro divertimento. L’ingresso all’evento è gratuito.

Alberto Aglietti