Diretta Campionati europei di atletica a Roma: gran finale con Iapichino, le staffette e Duplantis

Roma, 12 giugno 2024 – Si chiude stasera una straordinaria edizione dei Campionati europei di atletica leggera a Roma. Straordinaria per lo spettacolo di alto livello offerto in tutte le gare e, in particolare, straordinario per l’atletica azzurra che batte ogni suo record con (per ora...) 10 medaglie d’oro.

18:14 Salto con l'asta uomini Al via la gara dell'asta con lo svedese Duplantis grande favorito 18:03 10mila uomini Ecco la serie B della finale dei 10mila. Ci sono gli azzurri Francesco Guerra, Ahmed Ouhdaa e Luca Ursano. 17:52 L'abbraccio ai tifosi Dopo la premiazione, Tamberi va in mezzo alla folla a godersi l'abbraccio dei tifosi 17:43 Premiazione del salto in alto: una folla per Tamberi Show di Tamberi anche alla cerimonia di premiazione del salto in alto, dove ha vinto l'oro agli Europei. E' lui a incitare la folla presente che risponde con un boato. Poi, mano destra sul cuore canta l'inno 17:31 Tortu e Jacobs nella 4x100 azzurra Nella finale della staffetta 4x100 maschile (in programma alle 22.50) rientrano Jacobs e Tortu. Ecco il quartetto azzurro: 4x100 uomini

Matteo Melluzzo

Marcell Jacobs

Lorenzo Patta

Filippo Tortu 17:10 Mei: "Noi i più forti d'Europa" "Siamo la Nazione più forte d'Europa. A Parigi2024 cercheremo di far meglio di Tokyo come numero complessivo di medaglie". Parola di Stefano Mei, presidente della Fidal (Federazione italiana atletica leggera)