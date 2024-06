Jacobs e Ali da favola in Finlandia: Marcell vince i 100 metri in 9’’92, Chituru è secondo in 9’’96

Marcell Jacobs e Chituru Ali da sballo. Il campione e vicecampione d’Europa dominano i 100 metri dei 'Paavo Nurmi Games' a Turku, in Finlandia, nella tappa Gold del Continental Tour: la medaglia d’oro di Tokyo vince la gara correndo in 9’’92 (vento +1,5 metri al secondo), e tornando sotto i dieci secondi dopo due anni, il compagno azzurro conquista il secondo posto con il tempo di 9’’96, stabilendo anche il primato personale. Terza posizione per Andre De Grasse in 10 secondi netti.

La partenza di Ali è stata decisamente migliore rispetto a quella di Jacobs, il più giovane dei due azzurri è rimasto in testa fino a 30 metri dal traguardo, ma sul lanciato si è rivisto quel Marcell capace di primeggiare in Giappone nel 2021. Per la nostra atletica è una giornata storica: mai due italiani sono andati contemporaneamente sotto i 10 secondi.

"La pista qui è molto veloce. Sono felice del mio tempo, continuo a migliorare", le parole del campione olimpico dopo la gara.

Dopo i trionfi agli Europei di Roma, un’altra grande iniezione di fiducia in vista delle Olimpiadi. Se la condizione a metà giugno è questa, infatti, a Parigi si potrà sognare veramente in grande con Jacobs ormai ritrovato e Ali sempre più in fiducia.