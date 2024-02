Mondiali di nuoto Doha 2024, gli italiani in gara l'8 febbraio e orari tv

Doha (Qatar), 7 febbraio 2024 - Finalmente l'Italia ha messo in carniere il primo oro ai Mondiali di nuoto Doha 2024, in programma fino al 18 febbraio: merito di Giorgio Minisini, che proprio nella coda della giornata trionfa (a sorpresa anche grazie al flop della Cina) nel solo libero maschile dopo essersi già assicurato l'argento nel solo tecnico maschile. Ancora prima, nelle prime ore del mattino, Domenico Acerenza aveva strappato il bronzo nella 5 km di fondo maschile, tinta di giallo e di polemiche per quanto riguarda Gregorio Paltrinieri. Il conteggio degli allori azzurri in Qatar sale quindi complessivamente a 4, metà dei quali frutto di un nuoto artistico che alle 7.30 (ora italiana, le 9.30 a Doha) aprirà anche la giornata di giovedì 8 febbraio magari provando proprio a sfruttare l'onda lunga del trionfo dell'atleta romano, vero mattatore di questa prima parte della rassegna iridata del Qatar: in programma i preliminari del programma libero squadra, con Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice e Francesca Zunino in vasca. Alle 7 si passerà ai tuffi, con Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi impegnate nei preliminari del trampolino tre metri, mentre alle 8.30 si tornerà nelle acque libere con la staffetta 4x1500 mixed. La mattinata proseguirà con il match di pallanuoto femminile tra Italia e Canada, valido nell'ambito del Girone D, mentre alle 12 Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero si giocheranno una medaglia nella finale del doppio libero: lo stesso che alle 16.30 faranno Andreas Sargent Larsen ed Eduard Cristian Timbretti Gugiu nel sincro piattaforma uomini.

Gli italiani in gara giovedì 8 febbraio (ora italiana)

07.30 - Nuoto artistico: programma libero squadra - Preliminari (Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice e Francesca Zunino) 08.00 - Tuffi: trampolino tre metri donne - Preliminari (Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi) 08.30 - Nuoto di fondo: staffetta 4×1500 mixed (Italia) 10.00 - Pallanuoto femminile: Italia-Canada (Preliminari, Girone D) 12.00 - Nuoto artistico: doppio libero - Finale (Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero) 16.30 - Tuffi: sincro piattaforma uomini - Finale (Andreas Sargent Larsen ed Eduard Cristian Timbretti Gugiu)

Orari e dove vedere i Mondiali di nuoto 2024 in tv

I Mondiali di nuoto Doha 2024 saranno trasmessi in diretta televisiva dai canali Rai e in particolare dal canale RaiSport HD (canale 58), con collegamenti anche su Rai 2 a partire dalle 18: disponibile anche lo streaming sul dispositivo RaiPlay.

Leggi anche - Napoli, De Laurentiis show: "Avrei dovuto trattenere Spalletti. Garcia? Un errore"