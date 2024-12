Tyson-Paul, niente rivicinta. La moglie Lakiha Spicer vieta a Iron Mike di combattere: “Deve ritirarsi”

Roma, 10 dicembre 2024 – Solo pochi giorni fa è circolata l’indiscrezione di una mega offerta dall’Arabia Saudita per far tornare Mike Tyson sul ring contro Jake Paul. Una proposta da 700 milioni di dollari messa sul piatto da Turki Alalshikh, che gestisce la General Entertainment Authority, impossibile da rifiutare per tutti. Tranne che per Lakiha ‘Kiki’ Spicer, dal 2009 moglie di Iron Mike.

Mike Tyson con la moglie Lakiha Spicer: la coppia si è sposata nel 2009

La compagna dell’ex campione dei pesi massimi pare infatti abbia deciso che la carriera di Iron Mike sia definitivamente conclusa. Una presa di posizione svelata dal figlio di Tyson, Amir, che in un’intervista al The Sun ha rivelato: “La mia matrigna dice che Mike ha finito di combattere. Questa, comunque, sono discussioni tra moglie e marito”.

Niente rivincita, quindi, e di conseguenza niente mega assegno per il pugile 58enne, che nel match di novembre contro lo youtuber ha incassato 20 milioni, la metà del suo avversario. Spicer ha deciso di ‘vietare’ a Mike di combattere proprio dopo l’incontro che si è disputato davanti a quasi 80mila spettatori all’AT&T Stadium di Arlington, in Texas.

Iron Mike durante il match perso ai punti contro Jake Paul

Una sfida nella quale Tyson – sconfitto ai punti – ha faticato più del previsto, mostrando inesorabilmente i segni dell’età e della lunga inattività. Dopo una buona partenza, la leggenda della boxe non è più riuscito a impensierire Paul: secondo diversi esperti lo stesso youtuber avrebbe scelto di portare Iron Mike fino all’ultima campana proprio per evitargli un umiliante ko. Una prestazione, insomma, che ha sollevato dubbi sulla capacità di continuare a competere del 58enne. Lo stesso Jake Paul, al termine dell’incontro, aveva confermato la tesi: “Non volevo ferire qualcuno che non aveva bisogno di essere ferito".

Nonostante tutto, Amir Tyson ha però lasciato intendere che suo padre difficilmente darà ascolto ai consigli, anche quelli della famiglia: "È un uomo abituato a decidere. Se parlo troppo, ad esempio, mi dice solo di stare zitto". Comunque, con la moglie Lakiha Spicer che insiste sul ritiro e le difficoltà mostrate da Tyson sul ring, sembra davvero che la carriera dell'ex campione possa essere giunta al capolinea.