Quanto guadagnano Tyson e Paul: cifre record per il match dell’anno

Arlington (Stati Uniti), 15 novembre 2024 – È tutto pronto ad Arlington in Texas per la grande sfida sul ring tra Mike Tyson e Jake Paul. Il 58enne Iron Mike, ex campione del mondo, affronta lo Youtuber e pugile, 27 anni, all’At&T Stadium con una capienza di 80 mila spettatori e un giro di denaro di 300 milioni di dollari. Un evento mondiale, epocale nel suo genere. L’incontro è in programma come main event della giornata di combattimenti e sarà trasmesso in diretta su Netflix, probabilmente in un orario indicativo verso le 4 della notte italiana tra il 15 il 16 novembre. Sono previste scintille, visto che in conferenza stampa son volati schiaffi, Tyson a Paul e conseguente rissa, sedata solo dai rispettivi team. Tyson era pronto alle mani, ma Paul è stato subito separato dallo staff e ha mostrato fieramente il suo volto alla platea, facendo capire di essere pronto a riceverne altri, di schiaffi, senza subire conseguenze. Due ossi duri, almeno alla vigilia, poi si passerà al ring in un incontro di 8 round da due minuti ciascuno. Sicuramente, più si andrà avanti nel match e più Paul, trent’anni più giovane, diventerà favorito, ma Tyson si è presentato in forma all’appuntamento e la pesantezza dei colpi è nota a tutti. Lo score della carriera parla per lui con 50 vittorie, di cui 44 per Ko. Paul ha invece iniziato la sua carriera da professionista nel 2019 e vanta un record di 10 vittorie, di ci 7 per Ko, e una sola sconfitta.

Mike Tyson e Jake Paul

Quanto guadagneranno Tyson e Paul

Inutile nascondersi, sarà un match anche dai contorni economici importanti, di quelli che sistemano i portafogli e i conti in banca. La mente del match è lo youtuber Paul e toccherà a lui la quota più alta, si parla di circa 40 milioni, ma anche Tyson riceverà una discreta somma per combattere, circa 20 milioni di dollari. Il giro di denaro totale dell’evento dovrebbe sfiorare i 300 milioni di euro. Stando alle stime, la sfida tra Tyson e Paul diventerà il quinto più ricco di sempre della storia della boxe, superando anche quello tra Tyson e Holifield nel 1997 quando Iron Mike morse l’orecchio dell’avversario. A trainare il tutto non solo la curiosità di vedere Tyson sul ring a quasi sessant’anni, ma anche il boost rappresentato da Paul, che è uno degli youtuber più seguiti al mondo con centinaia di milioni di follower. A sostenere l’incasso ovviamente i biglietti venduti, quasi tutto esaurito, gli sponsor di Tyson e anche Netflix, che trasmetterà l’evento. La piattaforma conta di arrivare a una svolta in termini di accessi grazie proprio al seguito di Paul su Youtube, che potrebbe fornire contatti importanti, uniti alla grande curiosità di ammirare di nuovo Tyson su un ring. Per quanto riguarda le regole di ingaggio, non ci saranno regolamenti standard pugilistici. Come detto, i round saranno da due minuti anziché tre e i guantoni saranno più grandi, ovvero di 14 once rispetto alle 10 standard degli incontri professionistici.