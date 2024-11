Tyson-Paul, lo schiaffo di Iron Mike scatena il caos alla vigilia del match

Arlington (Stati Uniti), 15 novembre 2024 – Già l’atmosfera per il match di boxe fra Mike Tyson e lo youtuber Jake Paul era calda, ma quanto è successo alla vigila la rende ancora più tesa.

Lo schiaffo di Mike Tyson a Jake Paul nell'infuocata vigilia della sfida (foto X @Netflix)

Alla presentazione dei due pugili con le operazioni di peso – Iron Mike, 58 anni, mito del pugilato, e la star dei social di trentuno anni più giovane – gli animi si sono accesi all’improvviso quando l’ex campione dei massimi ha rifilato uno schiaffone al giovane che vuole stupire il mondo salendo sul ring contro la leggenda.

Un filmato mostrerebbe che è stato un pestone sul piede da parte di Paul mentre i due si avvicinavano a scatenare l’ira di Tyson che non ci ha pensato un attimo a schiaffeggiare l’avversario. Per altro il potente colpo è stato bene assorbito dal 27enne, che dopo un attimo di smarrimento ha mostrato un sorriso di scherno volendo far intendere di non accusare alcun dolore. Nel frattempo erano già intervenute diverse persone dei rispettivi staff a separare i due, per evitare ulteriori conseguenze.

"Ora la questione è personale, deve morire. Lo metto ko”, ha poi detto ai microfoni Paul. Mentre Tyson ha semplicemente dichiarato che “la discussione è finita”. Clima rovente, in Texas, poche ore prima della sfida tra generazioni e anche tra due modi diversi di essere diventati star.