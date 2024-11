Orario Tyson-Paul, dove vedere in diretta l'incontro

Arlington (Stati Uniti), 15 novembre 2024 - Il conto alla rovescia è ormai gli sgoccioli. Questa notte all'AT&T Stadium di Arlington (Texas) - casa dei Dallas Cowboys della Nfl - va in scena il combattimento che tutto il mondo aspetta: Mike Tyson contro Jake Paul. Iron Mike, 58 anni, ex campione dei pesi massimi e leggenda del pugilato, torna sul ring (l'ultima volta risale al 2005) per affrontare il famoso youtuber. Sono 31 gli anni di differenza tra i due sfidanti: quando Tyson incontrava per la seconda volta Evander Holyfield, nel famoso match del morso, Paul aveva appena 5 mesi. Ottantamila persone allo stadio e milioni di spettatori davanti agli schermi fanno di questo match un evento planetario, con un giro di affari stimato in 300 milioni di dollari. Numeri pazzeschi. Tyson in carriera ha collezionato 50 vittorie e sei ko, mentre Paul ha uno score di 9 vittorie e una sconfitta. L'attesa è ormai finita, ora non resta di vedere chi sarà il vincitore.