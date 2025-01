A masnago. Varese, spareggio salvezza con Pistoia

La Pallacanestro Varese, reduce dalla vittoria interna contro Treviso, affronta in trasferta l’Estra Pistoia, squadra che arriva dalla sconfitta di misura contro Trieste e inaugura il girone di ritorno davanti al proprio pubblico. Un vero e proprio spareggio salvezza, una sfida dal pronostico aperto, con i padroni di casa affamati di punti per risalire la classifica e i lombardi intenzionati a confermare il loro buon momento, nonostante l’assenza di Keifer Sykes per una lesione al bicipite femorale.

Nei precedenti, Varese è in vantaggio per 10-6, ma a Pistoia il bilancio pende a favore dei toscani, avanti 5-2. All’andata i biancorossi si imposero 102-95, trascinati dai 29 punti di Alviti e dai 24 di Hands. Coach Mandole invita a guardare al presente: "Pistoia è una squadra che non rispecchia il proprio valore in classifica e che, davanti al proprio pubblico, renderà la trasferta complicata. Se giochiamo la nostra pallacanestro possiamo farcela, ma sarà una partita diversa rispetto all’andata, perché anche loro sono cambiati molto".

A.L.M.