A Ravenna per l’impresa. Jesi vuole il colpo grosso

Come diceva quel tale? Alla fine, gira gira, ogni partita conta due punti. Ne uno di piu ne uno di meno. Giusto e sacrosanto, ci mancherebbe. Ma come si fa a ignorare che quelli in palio stasera a Ravenna (palla a due alle 20,30) abbiano - nello specifico per la General Contractor, per il basket jesino in particolare - un sapore diverso dal solito? Vincere (e non sarà per niente facile) e centrare l’ undicesimo successo consecutivo in un girone discendente da primissimi della classe, significherebbe per coach Ghizzinardi e la sua band riscrivere una piccola parte della storia della vecchia Aurora e cancellare il record di dieci vittorie di fila stabilito trenta anni dalla Sicc Bpa di Alessio Baldinelli, Piero Coen, Marco Paialunga, Willy Villani & C. un dream team esaltato dall’anima jesina di Ciccio Rossetti e Pierpaolo Bigi. Una galoppata vincente, quella della stagione 1994/95 in C1, conclusa con la prima delle tre storiche promozioni in serie A, una striscia, iniziata il 2 dicembre chiusa il 25 febbraio con la sconfitta di un punto (58-57 a Montecchio). Altri tempi, altre avversarie, (c’era sempre Roseto, ma va …) altra categoria (due anni dopo, in A2, la Sicc di Zanchi, Guerra, Autry, Gigena, Boni e Lockmachuk sarebbe andata vicino a ritoccare quel record). Negli ultimi anni, in particolare al piano di sopra, la sfida con Ravenna è entrata a far parte dei classici del basket da quest’anno, dopo la retrocessione dei romagnoli, le due squadre sono tornate ad incrociare i guantoni in cadetteria. All’andata, a sorpresa ma con pieno merito, la formazione allenata da Massimo Bernardi, espugnò il Palatriccoli, impresa riuscita quest’anno solo a Roseto. Stasera Jesi proverà a restituire pan per focaccia e compiere un altro piccolo passo nella storia, mai tanto sofferta come in questo periodo, (e qui si parla solo di presenze al palasport e di partecipazione popolare) del basket jesino… Gianni Angelucci