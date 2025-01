A1 femminile. Brixia resta a riposo. Si ripartirà a Sassari

La tredicesima giornata dell’A1 femminile di basket offrirà un turno di riposo alla Brixia. Una pausa che la squadra di coach Zanardi è pronta ad utilizzare per preparare al meglio il ritorno in campo. L’appuntamento è per domenica 19 a Sassari, una sfida che deve consentire alle biancazzurre, penultime, di cambiare passo dopo i recenti risultati negativi, compresa la sconfitta in Coppa Italia contro Campobasso di fine 2024.L.M.