Al Forum arriva il Maccabi. Olimpia rincorsa continua

Si ferma il campionato per la pausa dedicata all’attività delle nazionali, ma non si ferma l’Eurolega. Olimpia questa sera in campo contro il Maccabi Tel Aviv in una delicata sfida per dare sostanza al suo momento positivo e continuare la rincorsa verso i play-in. Al netto del disastro di Berlino, non si può dimenticare che i biancorossi hanno vinto tre delle ultime 4 gare rimettendosi in carreggiata. Così questa sera alle 20.30 proveranno a perpetuare il loro buon momento contro un’altra formazione che al momento è sotto in classifica. Coach Messina aveva anche provato a collaborare con la nazionale lasciando liberi sia Bortolani che Flaccadori, ma l’infortunio di Bolmaro (nella foto) lo ha costretto a far rientrare nei ranghi il playmaker. Il regista argentino, invece, dovrà stare ai box per circa tre settimane per un problema muscolare. Prosegue anche il percorso di rientro di Shavon Shields, seppur apparso ancora in difficoltà al suo ritorno in campo a Cremona con soli 12 minuti e 0 punti. Sotto canestro non ci sarà la sfida dell’ex per Josh Nebo ma non ci sarà neanche Freddie Gillespie che proprio ieri sera è stato annunciato ufficialmente dalla società milanese.

Non ci sono stati i tempi tecnici per il tesseramento dunque il suo esordio sarà previsto per la prossima sfida di Eurolega a Istanbul contro il Fenerbahce venerdì 29. Darà un contributo di energia ed esperienza al reparto lunghi avendo già giocato in Eurolega nelle ultime due stagioni tra Bayern e Stella Rossa. Saranno dunque McCormack, Diop e Caruso (insieme a LeDay e Mirotic) a battagliare sotto le plance contro Hoard e Sorkin che mettono insieme 24.0 punti di media . Non ci sarà invece il pivot cubano Jasiel Rivero, oltre al play Tamir Blatt che si è fatto male proprio nell’ultima gara di campionato.

Messina non si fida del rendimento altalenante del Maccabi: "Anche nelle ultime gare perse è sempre rimasto in partita fino alla fine, è una squadra che non lascia mai nulla di intentato, con giocatori atletici e molto veloce. Noi stiamo facendo dei passi avanti e i gli ultimi risultati lo dimostrano. Vorrei che la squadra replicasse l’impatto difensivo avuto a Belgrado, cosa talvolta che ci è davvero mancata. Se riusciremo a riprodurre lo stesso tipo di attenzione difensiva contro il Maccabi allora avremo la possibilità di vincere la partita".