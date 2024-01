Al suo posto l’assistente Poupet. Pozzecco-Villeurbanne, è già finita. Il coach torna a casa dopo 73 giorni

E’ durata poco più di due mesi l’avventura di Gianmarco Pozzecco all’Asvel Villeurbanne. Il club francese ha esonerato il ct azzurro sebbene nell’ultimo turno di Eurolega la sua squadra avesse battuto lo Zalgiris di coach Andrea Trinchieri. Come spesso succede in questi i casi le motivazioni della società prendono spunto da quelli che sono i risultati sportivi. Terzo nel campionato transalpino, con 4 vittorie di distacco dal primo posto del Monaco, ultimo in Europa l’Asvl era in crisi risultati anche prima dell’arrivo del Poz e il suo entusiasmo non è stato sufficiente per invertire quella rotta che aveva costretto Tony Parker ad esonerare il fratello Tj, l’allenatore che aveva iniziato la stagione sulla panchina bianconera. Se è vero che prima di imporsi sullo Zalgiris il tecnico della nazionale italiana aveva accumulato 8 sconfitte in 9 partite disputate tra campionato ed Eurolega, è altrettanto vero che andando a vincere a Kaunas il 2 novembre scorso il Villeurbanne ha interrotto una striscia negativa lunga 18 sconfitte nella prima competizione continentale, a dimostrazione di come le responsabilità non siano solo da attribuire al tecnico. Il suo posto sarà preso dall’assistente Pierric Poupet in vista dell’arrivo, la prossima stagione, di Frederic Fauthoux, oggi secondo in campionato col JB Bourg.