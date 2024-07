Ali Hasan, contro l’Italia è nata una leggenda: chi è il giocatore del Bahrain al Preolimpico di basket

San Juan, 3 luglio 2024 – L’Italia ha travolto il Bahrain nel prima partita del torneo Preolimpico di basket. A San Juan, in Portorico, gli azzurri del ct Gianmarco Pozzecco si sono imposti con il risultato 114-53 in una partita diventata dopo pochi secondi una sorta di allenamento.

La nostra nazionale ha comunque dato segnali incoraggianti per il proseguimento del torneo, che assegna un posto ai Giochi di Parigi 2024. Nella notte tra giovedì e venerdì, l’Italbasket sarà impegnata contro i padroni di casa di Portorico, nella sfida decisiva per il primo posto nel girone.

Tornando alla gara contro il Bahrain, sono pochi gli spunti tecnici da sottolineare. Troppo il divario in campo tra Gallinari e compagni e gli avversari. Che hanno però schierato quello che può diventare il giocatore simbolo del Preolimpico. Stiamo parlando di Ali Hasan: impossibile non notare sul parquet il cestista con maglia numero 34 del Bahrain.

Ali Hasan cerca di contrastare Danilo Gallinari

Pivot di neanche 190 centimetri, 30 anni, è diventato ben presto l’idolo dei pochi tifosi presenti sulle tribune dell’impianto di San Juan. Zero talento e un fisico non propriamente da atleta, Ali Hasan ha messo piede in campo per la prima volta sul finire di primo quarto, per poi chiedere il cambio poco dopo perché già a corto di fiato. Il 30enne, che in patria gioca nel Muharraq Club, è riuscito anche a segnare un canestro nel corso della partita, scatenando l’entusiasmo sugli spalti e strappando un sorriso al suo coach.

Ali Hasan è diventato idolo anche sui social. Commentando la sua prestazione, c’è chi ha scritto: “Appena l’ho visto portare un blocco mi sono subito innamorato”.

E il numero 34 è diventato una fonte di ispirazione: perché per tutti evidentemente c’è speranza di giocare un Preolimpico di basket. Prima, però, come ha scritto un appassionato sui social: “Bisogna chiedere il passaporto al Bahrain”.