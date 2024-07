Basket, preolimpico di Portorico: l'Italia travolge il Bahrein 114-53

San Juan di Portorico, 3 luglio 2024 – Comincia nel migliore dei modi l’avventura dell’Italbasket di coach Gianmarco Pozzecco al preolimpico di Portorico. All’Arena Coliseum di San Juan de Portorico, infatti, gli azzurri non hanno fatto sconti al Bahrein imponendosi con un 114-53 finale, perentorio sia nei numeri che nella sostanza. La netta superiorità fisica e tecnica degli azzurri è emersa sin dalle primissime battute di un match a senso unico, in cui l’Italia, che ha tirato con il 60% dal campo (71% nel tiro da due e 41% nel tiro da tre) e ha dominato con un eloquente 45-21 anche la battaglia a rimbalzo, è riuscita a portare ben sette uomini in doppia cifra: a fare da capifila in questo ideale “Settebello” azzurro, sono stati Danilo Gallinari e Nicolò Melli (per lui anche 6 rimbalzi e 4 assist per un complessivo 23 di valutazione) che hanno chiuso con un bottino personale di 14 punti a testa. Si è invece spinto fino a quota 13 Achille Polonara, che ha raccolto anche 8 rimbalzi e distribuito 5 assist ai compagni, mentre Awudu Abass, Guglielmo Caruso e Giordano Bortolani ne hanno segnati 11 ciascuno e Stefano Tonut 10. In casa del Bahrein, invece, gli unici due giocatori ad aver raggiunto la doppia cifra sono stati Ahmed Haji (miglior realizzatore dei suoi con 12 punti) e Mohammed Hamoda (11). Soddisfattissimo, a fine gara ai taccuini FIP, il CT azzurro Gianmarco Pozzecco: “A inizio partita ero un po’ nervoso perchè non riuscivamo a giocare bene, cosa che poi abbiamo cominciato a fare. Portiamo grande rispetto a tutti gli avversari che affrontiamo. Anche questa sera è stato così ma sono contento che i ragazzi siano riusciti a giocare per 40 minuti con aggressività, mettendo pressione e facendo esattamente ciò che avevamo preparato prima della gara. Ora dobbiamo guardare avanti con fiducia e pensare alla sfida contro Portorico. Siamo qui per un sogno e vogliamo realizzarlo”.

La cronaca della gara

Gli azzurri sono scesi in campo con il giusto piglio sin dalle battute iniziali di gara e hanno puntato su una grande aggressività difensiva che ha subito mandato in tilt la fase offensiva del Bahrein. Qualche difficoltà in più c'è stata invece nella fase d'attacco azzurra: l’Italia, pur trovando buone spaziature, ha infatti inizialmente sbagliato qualche tiro di troppo: dal 5-0 di partenza, il disavanzo in favore dell'Italbasket è comunque lievitato fino al 16-4 – primo vantaggio in doppia cifra della serata – suggellato dalla stoccata dall’arco di Abass, a cui ha fatto seguito quella di Gallinari per il 19-9 al primo mini-riposo. La fuga italiana è quindi proseguita anche in avvio di seconda frazione. Dopo il 27-9 messo a segno da Mannion, l’Italbasket ha però pagato lo scotto di un momento di lieve flessione, in cui il Bahrein ha cercato di riportarsi a contatto piazzando un mini-parziale alimentato dalle triple di Haji, il quale ha trascinato i suoi fino al 30-19. I giri del motore azzurro si sono però rialzati con prontezza e l’Italia, grazie a Polonara, Abass e Tonut, ha ricominciato a far correre il tassametro del proprio vantaggio arrivando fino al 47-25 di metà gara. Una seconda sgasata che si è di fatto rivelata decisiva, perché in uscita dagli spogliatoi il Bahrein non è più riuscito a trovare le giuste forze e contromisure per reagire: la selezione guidata da Jad El Hajj nella ripresa ha infatti deragliato completamente, perdendo palloni su palloni e subendo ben 68 punti in 20', che hanno fatto schizzare l’Italia fino al +61 finale, sugellato dai canestri conclusivi di Nico Mannion e Giampaolo Ricci.