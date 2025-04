Mattia Pavani operato per seminoma: il sostegno di Achille Polonara

Domenica non era in campo. Due giorni fa il comunicato dell’Andrea Costa Imola – campionato di serie B Nazionale – che annunciava l’intervento subito da Mattia Pavani, 21 anni, figlio di Christian, ex presidente e dirigente Fortitudo.

Leggi la natura dell’intervento – "rimozione di un seminoma", recitava il comunicato – e il pensiero subito si sofferma sul problema affrontato e superato, in modo brillante, un anno e mezzo fa da Achille Polonara.

L’associazione di idee, l’ha fatta lo stesso Achille che, persona sensibile e attenta, si è fatto dare il numero di Mattia e gli ha mandato un messaggio.

Problemi differenti, ma simili: Achille lo aveva ricordato proprio due mesi fa, in un’intervista concessa al nostro giornale rispondendo al quesito sull’idea di di diventare una sorta di testimonial.

"Ho partecipato a qualche dibattito e convegno – aveva detto Achille –. Ho raccontato me stesso. Quello che ho provato, Come ne sono uscito. Non è stato un peso: se le mie parole possono essere d’aiuto, sono a disposizione".

E Polonara, memore anche delle attestazioni di affetto – "ricevute anche da persone che nemmeno pensavo" – ha fatto altrettanto. Un messaggio a Mattia – che ha fatto felice anche papà Christian – per incoraggiarlo. Per ricordargli come le diagnosi precoci possano aiutare a risolvere i problemi. Mattia, come Achille, è stato preso in tempo, l’equipe del professor Eugenio Brunocilla ha fatto il resto. L’esempio di Achille, invece, può servire a Mattia per comprendere quale potrà essere il suo percorso, ora, una volta uscito dall’ospedale. La pazienza per affrontare il periodo di inattività, poi il tanto agognato ritorno in palestra, per correre dietro un pallone da basket. E’ chiaro che, arrivati a questo punto, la stagione di Mattia si è già chiusa.

Ma Pavani junior potrà lavorare in estate, per farsi trovare pronto per la prossima stagione. E se avrà bisogno di ulteriori consigli, ci sarà Polonara. Il messaggio di Achille vale la più bella tripla mai segnata.

a. gal.