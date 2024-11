Armani in cerca dell’Alba. Caccia al tris in Eurolega

Continua il tour europeo dell’Olimpia Milano con i biancorossi impegnati oggi sul campo dell’Alba Berlino. I tedeschi sono ultimi in classifica in Eurolega e non solo da questa stagione, ma l’EA7 già più volte è proprio inciampata contro l’Alba nelle gare più recenti compromettendo spesso il proprio cammino. Massima allerta dunque per i biancorossi che arrivano dai due successi di fila in casa contro Virtus e Real ed ora sono alla ricerca di quella che sarebbe la prima vittoria lontano da casa della stagione europea. Una Milano alla ricerca della solidità dopo le ennesime “montagne russe“ vissute anche contro Venezia passando dal +20 del 27’ al +1 finale. "Con Venezia i primi 3 periodi abbiamo giocato molto bene come con il Real - dice coach Messina (nella foto) - questo è incoraggiante, perché abbiamo mosso bene la palla, ci siamo aiutati. Poi si è spenta la luce e non dovrebbe succedere, ma ci lavoreremo". Dopo i 9 minuti giocati con Venezia a Berlino torna a disposizione anche in Eurolega McCormack, mentre sembrano allungarsi i tempi di recupero per il pivot titolare Nebo (Diop potrebbe tornare venerdì a Belgrado). Sarà anche un mini-derby azzurro con Gabriele Procida, che ha segnato 25 punti nell’ultima sfida contro la Stella Rossa, tornerà in campo anche Matteo Spagnolo, assente nell’ultima uscita. Infortunati invece Delow e Bean per un’Alba che al momento ha vinto solo 3 gare su 7 anche in Bundesliga. Sandro Pugliese