Arriva la rivelazione Avellino. Bianchi carica la sua Orzinuovi: "Voglio compattezza e rabbia"

Alle ore 18 si apriranno i battenti del PalaBertocchi di Orzinuovi per l’incontro che inaugurerà il 2025 del Gruppo Mascio, chiamato ad ospitare Avellino: "Loro sono una delle rivelazioni della A2 – è la sintesi di coach Simone Bianchi – Compattezza, agonismo e desiderio dovranno accompagnarci per quaranta minuti". È questa la via biancazzurra per agganciare in classifica gli irpini, riportarando entusiasmo e tranquillità in un ambiente che chiede al nuovo anno di alzare l’asticella delle ambizioni. Luca Marinoni