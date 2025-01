Arriva Reggio Emilia. L’Olimpia torna in casa. Chance per Caruso

Torna finalmente a giocare in casa l’Olimpia Milano che dopo quattro trasferte consecutive (vinte) tra campionato ed Eurolega, ritrova il calore del Forum di Assago aprendo una serie di tre partite consecutive tra le mura amiche in cinque giorni, fondamentale sia per la Serie A che per la Coppa. In campionato l’avversario di oggi alle 17 è la Unahotels Reggio Emilia con la quale l’Armani si gioca una posizione sulla griglia della Final Eight di Coppa Italia visto che le due squadre sono pari in classifica a 18 punti e si gioca l’ultima gara del girone di andata. In realtà non c’è solo in ballo l’attuale quinto e sesto posto, perchè in caso di vittoria milanese e ko di Trapani si potrebbe scalare sino al quarto posto, come in caso di sconfitta la squadra di Messina potrebbe addirittura retrocedere fino all’ottavo (in questo caso dovrebbero vincere Tortona e Trieste).

Situazione infortuni ancora complessa per l’Olimpia. Assenti Nebo (out fino ad aprile), Dimitrijevic e Causeur, diventa un problema la mancanza di Ousmane Diop che dovrà rimanere ai box ben tre settimane. Nuovi spazi importanti si aprono per Wilie Caruso (nella foto) che ha paradossalmente risposto meglio nelle situazioni di emergenza, anche in partite importanti, che in situazioni più semplici. Sotto canestro, però, rotazioni corte anche per Reggio Emilia che dovrebbe essere ancora senza Faye. Partita importante per la classifica, anche se le squadre probabilmente faranno più di un pensiero sulla gestione della settimana, alla vigilia di gare importanti in Europa. L’Olimpia ha una “doppietta“ casalinga con Alba Berlino e Partizan Belgrado che potrebbe dare una bella spinta in classifica, mentre Reggio Emilia ha un’occasione d’oro da sfruttare con la gara 2 in casa contro Bonn in Champions League, per passare alla Top16.

In questo weekend il campionato di Serie A è protagonista al fianco di Fondazione AIRC per la ricerca contro il cancro e su tutti i campi sarà data forte attenzione all’iniziativa. Inoltre, attraverso un sms al 45521, sarà possibile fare una piccola donazione.