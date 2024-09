Asso a sorpresa per l’Estra. Pistoia torna sul mercato. Tutto fatto per Christon

L’Estra Pistoia è tornata improvvisamente sul mercato ed è in procinto di mettere sotto contratto Semaj Christon, classe 1992 nato a Cincinnati, playmaker di 190 cm, lo scorso anno protagonista dell’ottima stagione di Brescia. Proprio ai playoff contro Pistoia ha dimostrato di che pasta sia fatto, salvo poi fermarsi a fine stagione per un’operazione per risolvere il problema all’inguine che l’aveva costretto a saltare parte della semifinale contro Milano. La sua carriera, dopo due stagioni in NCAA con gli Xavier Musketeers, parte con la 55esima chiamata del Draft 2014 dai Miami Heat. Poi passa a Charlotte e successivamente a Oklahoma. Nella stagione 2015 disputa la Summer League con i Thunder ma non riesce a trovare molto spazio, quindi ad agosto firma con la Libertas Pesaro con cui in 30 partite chiude con 33,2 minuti, 3,3 rimbalzi, 3,7 assist, 1,6 palle rubate e 14,3 punti a partita. Dopo l’esperienza a Pesaro, Christon torna di nuovo ad Oklahoma ma per lui c’è sempre il problema del minutaggio, quindi inizia un lungo girovagare per il mondo tra Cina, Porto Rico, Israele, Francia, Spagna, Turchia, Germania, con altre due apparizioni in Italia a Derthona nella stagione 2022/2023 ed a Brescia lo scorso anno, dove chiude con 11.1 punti di media tirando con il 55 per cento da due punti ed il 29. 5 per cento da tre punti e 4.4 assist.

Un arrivo, quello di Christon, che dimostra quanto questa squadra avesse bisogno di un cambiamento soprattutto nel reparto dei piccoli, dove si sono registrate in maniera piuttosto evidente le maggiori criticità. Una soluzione che sicuramente riuscirà a dare alla squadra un maggiore equilibrio dal momento che Christon ha le caratteristiche che servono per guidare la squadra dettando geometrie e ritmi giusti, è un giocatore d’esperienza e che conosce molto bene il nostro campionato. A questo punto ci sarà da vedere chi sarà a fare posto a Christon. Due le ipotesi: la più naturale è per un pari ruolo, ovvero Forrest, l’altra è per un lungo, più Brajkovic di Silins al momento, abbassando così di conseguenza tutto il roster. Difficile che siano altri a lasciare spazio al nuovo arrivato. Il presidente Rowan sta valutando bene le due ipotesi prima di prendere una decisione definitiva che comunque dovrebbe arrivare a stretto giro di posto dal momento che domenica Pistoia farà il suo esordio in campionato e quindi non c’è molto tempo per decidere.

Maurizio Innocenti