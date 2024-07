Attesa Pistoia Basket. Nodo allenatore per l’Estra. Intoppi o cambio di rotta?

Attesa, incertezza, dubbi, sono questi i sentimenti che animano la piazza di Pistoia in questo momento. I tifosi, dopo la rivoluzione tecnica che è stata operata dalla nuova proprietà, hanno voglia di capire che strada intenda intraprendere la società, soprattutto hanno bisogno di certezze e questo silenzio che è calato da un mese a questa parte, ovvero dall’ultima volta in cui la società ha fatto sentire la propria voce in occasione della conferenza stampa di presentazione del nuovo presidente con Capecchi e Saracca, non aiuta. Sul fronte giocatori all’appello, avendo la società deciso di optare per il 6 più 6, mancano ancora tre giocatori stranieri e altrettanti italiani. E’ vero che per quanto riguarda il reparto dquest’ultimi, due elementi arriveranno direttamente dal settore giovanile, ma rimane comunque da prendere un italiano in grado di dare minuti importanti. Per quanto riguarda i giocatori stranieri c’è da formare il reparto esterni, una guardia e un’ala e da prendere un giocatore nello spot di ala forte. Ma l’aspetto che tiene in apprensione i tifosi è quello dell’allenatore.

Siamo alla fine di giugno e ancora non è stato deciso chi sarà l’allenatore che prenderà il posto di Nicola Brienza sulla panchina biancorossa ma intanto sono stati messi sotto contratto quattro nuovi giocatori, Brajkovic, Silins, Anumba e Forrest, oltre alle riconferma di Della Rosa e Saccaggi. Una situazione quanto meno poco usuale visto che solitamente le squadre si strutturano attraverso il lavoro di collaborazione tra l’allenatore e il direttore sportivo con il primo che dà indicazioni su che tipo di giocatori vuole per esprimere la propria idea di pallacanestro e con il secondo che visiona e consiglia gli elementi che ritiene più idonei. Pistoia ha come direttore sportivo Marco Sambugaro, una sicurezza assoluta in tema di scelta dei giocatori come ha dimostrato in questi anni. Il vuoto dunque è quello dell’allenatore e si tratta di una mancanza importante in generale, che diventa ancora più importante in fase di costruzione della squadra. Il nome del possibile nuovo tecnico è sempre quello dello statunitense David Bobalik, amico di Ron Rowan, con il quale l’accordo sarebbe chiuso da settimane, ma poi non si è saputo più niente. Probabile che ci sia qualche ostacolo a livello burocratico, non avendo alcuna esperienza pregressa nel basket europeo. Ma ora siamo a luglio e il tempo inizia a stringere.

Maurizio Innocenti