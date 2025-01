B interregionale. Goldengas si gioca tutto con Bramante

La Goldengas Senigallia si gioca tutto o quasi in una partita. Nella terz’ultima giornata di serie B Interregionale i biancorossi, settimi, affrontano domani alle ore 18 al PalaPanzini il Bramante, sesto con 4 punti in più. Le prime 6 vanno alla poule promozione, le altre 6 a quella salvezza: per sperare Senigallia può solo vincere, possibilmente ribaltando la differenza canestri dopo il meno 5 dell’andata per avere lo scontro diretto favorevole in caso di arrivo a pari punti con il quintetto pesarese allenato da coach Nicolini ormai da anni. Altrimenti sarà poule salvezza sin da subito: Senigallia dopo il Bramante giocherà a Matelica e poi affronterà in casa il Roseto, servono 6 punti per sperare o almeno 4 contando su qualche passo falso altrui. Arbitrano Uncini di Jesi e Buonasorte di Chieti. La società comunica intanto la separazione consensuale col giovane play Druda, utilizzato per pochi minuti nel corso del torneo.