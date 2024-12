La Sisas Pallacanestro Perugia sogna. Le biancorosse di coach Posti superano anche Terni nel derby con un 48-67 che lancia Soli e compagne da sole in vetta al campionato di serie B femminile. Dodicesima vittoria in altrettante partite per le perugine che approfittano del turno di riposo di Nico Basket per staccare di 2 lunghezze le pistoiesi. Nel prossimo turno, in programma domenica alle 18 al PalaPellini, le ragazze di Posti ospiteranno proprio Nico Basket nello scontro al vertice prima della sosta natalizia. "Diciamo – sorride Posti – che saremo noi a decidere come passare il Natale. Scherzi a parte, credo che Nico Basket sia più forte ma noi siamo dove avremmo sognato di essere e non vogliamo saperne di abbandonare il primo posto. Servirà una prova perfetta, lo sappiamo e in questa settimana cercheremo di preparare al meglio la partita". Posti fa poi un bilancio di questa prima parte di campionato. "Bisogna fare davvero i complimenti alle ragazze, tutte, dalla prima all’ultima. Perché anche chi ha trovato meno spazio, quando è stata chiamata in causa ha dato il suo apporto in maniera importante. Il gruppo ci sta facendo fare la differenza. Vincere domenica sarebbe un premio soprattutto per loro".