Basket A2 femminile. All’ultimo Mantova piega l’Halley Thunder

Halley Matelica

82

Mantova

87

HALLEY THUNDER MATELICA: Cabrini 18, Patanè 9, Celani, Battellini, Gramaccioni 20, Gonzalez 11, Zamparini, Poggio 17, Bonvecchio 7, Sanchez, Catarozzo. All. Sorgentone.

SAN GIORGIO MANTOVAGRICOLTURA: Fietta 11, Llorente 4, Fiorotto 4, Dell’Olio 5, Fusari 26, Cremona 4, Benatti, Ramò 17, Cavazzuti 4, Orazzo 12. All. Logallo.

Arbitri: Calella di Bologna e Antimiani di Montegranaro.

Parziali: 20-25, 27-50 (7-25), 54-72 (27-22), 82-87 (28-15).

La sfida fra due protagoniste del girone non ha tradito le attese. È stata incredibile, dai contorni pirotecnici. Mantova ha dominato la prima parte, raggiungendo addirittura il vantaggio di +26, grazie soprattutto alla precisione balistica di Fusaro, infallibile dalla distanza (26 punti per lei, miglior realizzatrice del match con un devastante 8 su 10 dai nove metri). Dopo il riposo, però, Matelica le ha risposto per le rime, ritrovando coraggio e forza per recuperare fino al -2 (75-77) quando mancavano ancora tre minuti e mezzo da giocare. Partita riaperta, con gran merito di Gramaccioni, Cabrini e compagne. In particolare nell’ultimo quarto la Halley Thunder ha saputo accelerare il ritmo ed è riuscita a mettere alle corde le avversarie, le quali, tuttavia, nell’acceso finale hanno tirato fuori dal cilindro una Fietta capace di segnare nove punti di fila, risultando decisiva ai fini del successo mantovano. A nulla sono servizi gli sforzi conclusivi di capitan Gonzalez e delle altre ragazze di casa contro una formazione lombarda ancora combattiva e lucida. Peccato, perché alla squadra di Matelica stava per riuscire la più straordinaria delle rimonte. Ora, persa la vetta della classifica a quattro turni dal termine della regular season, la formazione di coach Domenico Sorgentone dovrà fare i conti - nell’ordine - contro Udine (in trasferta), Roseto (in casa), Treviso (in trasferta) e Rovigo (in casa).

m. g.