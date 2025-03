Serie A2: martedì l’assemblea dei soci. Fortitudo, Aradori e Gabriel due elementi da recuperare

Ultimi giorni di riposo per la Fortitudo. Da mercoledì inizia la fase finale della stagione regolare con 7 partite in programma nel giro di poco più di un mese.

La formazione di Attilio Caja ha approfittato del weekend di sosta del campionato, al netto di recuperi e sfide di Coppa Italia, da una parte per allenarsi e inserire ancor meglio nei propri meccanismi Kenny Gabriel, dall’altra per ricaricare le pile e recuperare gli acciaccati, primo fra tutti Pietro Aradori reduce da distorsione alla caviglia nella sfida di una settimana fa con Avellino.

Tanto lavoro svolto per Matteo Fantinelli per programmare il finale di stagione e per farsi trovare pronti, nelle migliori condizioni possibili, in vista dei playoff.

Il mercato con l’interessamento a un’ala forte potrebbe essere un’opzione, anche perché in effetti con Thomas fuori dai giochi, Menalo e Battistini che non convincono, Caja non ha una reale alternativa al rientrante Gabriel se non quella di far giocare Mian da secondo lungo.

Con le indisponibilità di Vencato e Sabatini, da valutare nel corso delle prossime settimane i loro tempi di recupero, la coperta in casa biancoblù è in effetti corta.

Un profilo interessante potrebbe essere quello Gabriele Benetti, attualmente a Pistoia, ma come sempre per fare un matrimonio bisogna essere in due, in questo caso in tre e oltre all’interesse della Fortitudo ci vede essere il beneplacito della società toscana e quella del giocatore vicentino che tornerebbe sotto le Due Torri dopo la sua esperienza nelle giovanili della Virtus.

Mercato o meno, in ogni caso al momento la squadra lavora sodo per lasciarsi alle spalle il momento un periodo di appannamento, quattro sconfitte nelle ultime sei sfide, e rilanciare le ambizioni di alta classifica in vista dei playoff.

La lunga volata fatta di quattro sfide interne e tre lontano dal fortino del PalaDozza, come detto inizierà con una doppia sfida al Madison di Piazza Azzarita, mercoledì con l’Urania Milano e domenica prossima con Nardò, per proseguire poi il 30 marzo a Udine.

Seguiranno nel mese di aprile le sfide del 6 con Cividale in casa, quella del 13 a Forlì, quella interna del 19 con Rimini e, per concludere, quella a Livorno con la Libertas il 27.

Tanti scontri diretti in chiave playoff attendono così i ragazzi del presidente Stefano Tedeschi settimi in una classifica che al netto di tanti recuperi da disputare ha in effetti ancora molto da dire e dove anche 2 punti in più o meno alla fine possono fare la differenza per il posizionamento finale al termine della stagione regolare.

Infine martedì assemblea dei soci, programmata nelle sede di Golden Group.