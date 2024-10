Basket, coppe europee: Milano e Virtus ko in Eurolega

Bologna, 15 ottobre 2024 – Eurolega amara per le squadre italiane che, nel primo dei due turni in programma questa settimana, hanno rimediato due sconfitte. Si tratta del terzo ko in altrettante gare di coppa per la Virtus Segafredo Bologna, costretta a rimandare ancora l’appuntamento con la vittoria dallo Zalgiris Kaunas di Andrea Trinchieri, capace di imporsi all’Unipol Arena in volata per 71-68. Una vittoria ispirata dalle prove maiuscole di Sylvain Francisco (11 punti, 8 assist e 8 falli subiti per un complessivo 18 di valutazione) e di Dovydas Gedraitis (top scorer con 15 punti) e maturato al termine di un match dalle due facce: tra primo e secondo quarto, infatti, la Virtus ha incassato un 15-0 che fa volare lo Zalgiris dal -5 al +10 (15-25). Un vantaggio che poi gli uomini di Trinchieri, approfittando di una Segafredo troppo molle nella protezione del proprio ferro, hanno saputo rimpinguare fino al +14 (30-44 di metà gara). Una volta toccato il -15 a inizio ripresa, però, la Virtus è riuscita a rialzarsi e, pur continuando a litigare con il ferro nel tiro dalla lunga distanza (6/24 da tre finale), grazie alla difesa guidata da Pajola si è pian piano rimessa sulle tracce dei suoi avversari, completando una poderosa rimonta con un parziale di 11-2 valso il sorpasso (63-62 sul canestro di Shengelia). Una fiammata che non è bastata a spegnere gli ardori di uno Zalgiris che nel finale si aggrappato a Smailagic per rimettere la testa avanti e proteggersi dagli ultimi assalti di una Virtus che proprio nei secondi conclusivi ha mancato il pari dall’arco con Cordinier e Belinelli. Decisamente più netto il ko patito dall’EA7 Emporio Armani Milano, travolta 89-68 in casa dell’Olympiacos Pireo: sulla perentoria vittoria della compagine ellenica c’è il doppio sigillo in calce dell’ex Victoria Libertas Pesaro, Shaquielle McKissic, e di Sasha Vezenkov, autori di 22 punti a testa. Si è invece “fermato” a quota 13 Kostas Papanikolaou, mentre all’Olimpia Milano non sono bastati i 16 di Zach Leday e i 14 Ousmane Diop. Decisamente sottotono, invece, le prestazioni in casa biancorossa di Shavon Shields e Nikola Mirotic. Le cose nei primi minuti si sono messe in salita per la compagine milanese, partita con un 1/10 al tiro e finita subito sotto di dieci lunghezze. Toccato il fondo, l’Olimpia ha avuto una prima reazione che ha portato addirittura al sorpasso (16-17), ma ben presto l’Olympiacos ha ricominciato a macinare gioco e punti sulle ali di McKissic, ed è rientrato negli spogliatoi sul +12 (39-27). Dopo un primo tempo costellato di difficoltà offensive, l’Olimpia ha quindi provato a rifarsi sotto rientrando a -4 al culmine di un 8-0 di parziale. Un recupero anche in questo caso illusorio perché l’Olympiacos ha replicato con un 11-0 e ha nuovamente e definitivamente spiccato il volo rendendo il quarto quarto una pura passerella. Le note più liete sono arrivate dalla Basketball Champions League FIBA, dove la Bertram Dertona Tortona ha travolto il Baxi Manresa 102-85: sugli scudi tra i piemontesi, scappati già nel primo quarto con un 30-15 di parziale, Christian Vital con 28 punti.