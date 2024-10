Basket, coppe europee: Trento batte in volata Sopot

Bologna, 2 ottobre 2024 – È proseguita con un doppio, preziosissimo successo la settimana delle squadre italiane impegnate nelle coppe europee di basket. In Eurocup è arrivato il primo sigillo della Dolomiti Energia Trentino che, dopo il ko in volata patito una settimana fa in casa di Gran Canaria, ha piegato 84-78 i polacchi del Trefl Sopot. Tre i giocatori finiti in doppia cifra nelle file bianconere: la palma di miglior realizzatore è finita nelle mani di Jordan Ford, che ha chiuso con un bottino personale di 20 punti con il 50% nel tiro da due (3/6) e addirittura il 66% da tre (4/6). Sono invece 13 i punti mandati a bersaglio da Anthony Lamb, mentre Qynn Ellis ha chiuso a quota 12. Più che positivo, poi, anche il contributo fornito sotto i tabelloni da Selom Mawugbe, autore di 9 punti conditi da 5 rimbalzi e tanta sostanza. Sul fronte di Sopot non sono invece stati sufficienti i 16 punti a testa di Aaron Best e Jakub Schenk e i 15 di Marcus Weathers. Trento, sospinta dai guizzi di Lamb (9 punti nei primi 10’) e Niang e da una ottima difesa, ha subito schiacciato sul pedale dell’acceleratore costruendosi un vantaggio in doppia cifra al termine del quarto. Sopot ha però cercato di tenere la scia ed tornata a -3 prima di subire una nuova fiammata della Dolomiti Energia, rientrata negli spogliatoi sul +8 (42-34). L’inseguimento della formazione polacca è quindi proseguito anche nella ripresa e, proprio quando gli ospiti sembravano in grado di rimettere tutto in discussione con il pari di Zyskowsi a poco più di 5’ dalla fine, è arrivato il colpo di reni della formazione di coach Galbiati ispirato dalle triple di Ellis e Ford.

Tortona vince all’esordio in Basketball Champions League FIBA

Buona anche la prima in Basketball Champions League FIBA della Bertram Yatchs Tortona che ha piegato 87-81 i tedeschi del Niners Chemintz: un successo su cui c’è l’importantissima firma di, mattatore del match con 22 punti e 9 rimbalsi messi a referto. In doppia cifra per la formazione piemontese anche Arturs Strautins (16 punti), Christian Vital (12 punti) e Ismael Kamagate (14 punti conditi con 9 rimbalzi). Sul fronte di Chemnitz ci sono quattro giocatori in doppia cifra (Olivier Nkamhoua top scorer con 19 punti). Gli uomini di coach Walter De Raffaele sono di fatto sempre rimasti in testa arrivando a toccare anche il +13 sul tiro libero realizzato da Ismael Kamagate a una manciata di minuti dalla quarta sirena. Chemnitz ha però avuto il merito di non staccare la spina della concentrazione anzitempo e, pur nella difficoltà, ha cercati di riportarsi in scia rientrando a -4 con Uguak a pochi secondi dalla fine. A stoppare la rimonta ci ha pensato un Kuhse glaciale in lunetta.