Basket, domani Italia-Bahrein: orari e dove vederla

San Juan (Portorico), 1° luglio 2024 – L’attesa è finita. Domani sera, alle ore 23.30 italiane (diretta su Sky Sport, DAZN e Now TV), all’Arena Coliseo di San Juan, partirà ufficialmente l’avventura dell’Italbasket di Gianmarco Pozzecco al Preolimpico di Portorico, che mette in palio uno dei quattro posti rimanenti per partecipare alla rassegna a cinque cerchi che si terrà a Parigi dal 26 luglio all’11 agosto prossimi. Gli azzurri sono inseriti nel girone B assieme ai padroni di casa di Portorico e al Bahrein che sarà la prima avversaria dell’Italia domani sera (nel gruppo A a contendersi un posto in finale ci sono Costa d’Avorio, Messico e la Lituania). Sulla carta l’esordio portoricano contro il Bahrein, trascinato dallo statunitense naturalizzato Wayne Chism (che vanta un importante carriera tra Europa, Filippine, Arabia Saudita e Bahrein) è abbordabile e il CT azzurro Gianmarco Pozzecco, alla vigilia dell’evento, ha cercato di tenere sgombra la testa dei suoi ragazzi: “Il nostro gruppo ha poche regole ma molto chiare. La prima di tutte è la tolleranza reciproca, perché solo aiutandosi l’uno con l’altro si riesce a superare ogni difficoltà e spingersi oltre i propri limiti. Pur essendo il roster sia molto diverso da quello dello scorso anno, la squadra ha compreso fin da subito l’importanza di mettere da parte qualcosa a livello individuale per metterlo a disposizione del collettivo. La squadra si diverte, gioca con la testa sgombra e con l’impegno feroce che richiede la maglia azzurra. Il Bahrain, il Portorico e tutte le altre squadre che eventualmente affronteremo successivamente fanno semplicemente parte di un percorso che desideriamo affrontare passo dopo passo, con la piena consapevolezza che ciò che abbiamo costruito ci servirà per affrontare gli ostacoli e provare a meritarci un traguardo storico”. Prima del preolimpico ha parlato anche Stefano Tonut, che ha cercato di tenere alto il livello di concentrazione nel gruppo azzurro: “Queste competizioni sono sempre molto particolari – ha spiegato alla FIP l’esterno fresco di rinnovo con l’Olimpia Milano –, nelle quali ci si gioca tutto in pochi giorni e che arrivano soprattutto in un momento della stagione molto delicato, dopo la fine dei campionati nazionali. Abbiamo cercato di fare tesoro dei pochi allenamenti che abbiamo potuto sostenere assieme e soprattutto delle due amichevoli che abbiamo disputato contro Georgia e Spagna. Quelle due vittorie ci hanno dato fiducia e fatto capire che, nonostante qualche cambiamento nel roster rispetto allo scorso anno, il gruppo è solido e concentrato. Potrà sembrare banale ma sarebbe un grande errore sottovalutare il Bahrain all’esordio. È una cosa che non abbiamo mai fatto in questi anni e anche questo è stato un nostro punto di forza. L’impresa che abbiamo compiuto al preolimpico di Belgrado è ancora scolpita nei nostri occhi e raggiungere Parigi sarebbe un qualcosa di meraviglioso. So bene cosa significano i Cinque Cerchi per un atleta”.

I convocati di Pozzecco

Il CT azzurro Gianmarco Pozzecco per la rassegna portoricana ha deciso di convocare nella lista dei 12 (in cui non mancano assenze eccellenti come quella di Simone Fontecchio, alle prese con il recupero da un infortunio) Marco Spissu, Nico Mannion, Awudu Abass, Stefano Tonut, Danilo Gallinari, Nicolò Melli, Giampaolo Ricci, Giordano Bortolani, Guglielmo Caruso, Achille Polonara, Alessandro Pajola e John Petrucelli. Ora il verdetto passa al campo, unico giudice che potrà decretare se l’Italia raggiungerà il sogno olimpico.

Orari e dove vedere le gare dell’Italia

2 luglio: Italia-Bahrain a San Juan (ore 23.30 italiane, Coliseo de Puerto Rico con diretta su Sky Sport, Dazn e Now TV) 4 luglio: Portorico-Italia a San Juan (ore 02.30 italiane, Coliseo de Puerto Rico con diretta su DAZN, Sky Sport e Now T) 6 luglio: Semifinali a San Juan (ore 22.00 e 01.00 italiane, Coliseo de Puerto Rico) 7 luglio: Finale a San Juan (ore 00.00 italiane, Coliseo de Puerto Rico).