Basket, Eurocup: Trento al terzo stop consecutivo, vince Gran Canaria

Trento, 3 dicembre 2024 – Terza sconfitta consecutiva in Eurocup per la Dolomiti Energia Trentino che sul proprio parquet cede per 70-81 al Dreamland Gran Canaria nella prima giornata di ritorno del gruppo B. I bianconeri, imbattuti nel campionato italiano, lottano alla pari per venti minuti contro la compagine iberica salvo poi cedere la scena nella ripresa. Top scorer per i vincitori è Caleb Homesley autore di 15 punti mentre dall’altra parte non bastano i 17 di Ford ed i 16 di Lamb. Si allontano dunque le speranze di playoff per il roster italiano reduce dalla vittoria casalinga di domenica scorsa contro il Napoli Basket.

Lamb e Ford non bastano per avere la meglio sugli spagnoli

Nelle battute iniziali Mike To bey, il migliore del match d’andata vinto dalla sua squadra per 84-81, prova immediatamente a dare l’impronta sulla sfida con un paio di giocate che valgono il 3-7. I padroni di casa non stanno a guardare e riescono ad impattare sul 10-10 a metà della prima frazione con Myles Cale. Ad allungare il divario ci penseranno poi Anthony Lamb e Jordan Ford col +5 sul tabellone. Il vantaggio durerà giusto qualche istante visto che Nicolas Brussino e Homesley ricuciono immediatamente lo strappo. Saliou Niang, recuperato per il match, regala il minimo vantaggio ai suoi. Il match si rivela equilibrato in questo primo scorcio dell’incontro ed ogni minimo dettaglio piuò fare la differenza. Come nel caso di Toto Forray che dalla lunga distanza regala il 20-17. Bayehe allunga sul 22-19, punteggio con cui si chiude la prima frazione. Trento continua sulla falsariga del quarto precedente con Lamb che dalla lunetta converte in punti i tre tiri liberi derivanti dal fallo commessomda Peleos. Gran Canaria si affida all’esperienza di Tobey che si mette in proprio con cinque punti in proprio.

Shurna compie il sorpasso ribaltando l’inerzia in favore della Dreamland che riesce a gestire la reazione trentina con la bomba di Lamb. Gli isolani scappano sul +9 (30-39 al 17’) facendo scattare il primo campanello d’allarme nella compagine di coach Galbiati. Jordan Ford riduce parzialmente il gap riportando la Dolomiti Energia sul 37-41. Si va all’intervallo sul 40-45 con Gran Canaria brava a rifilare un break di 26-20 agli avversari. Al rientro dagli spogliatoi la musica non cambia sui legni della “Il T Quotidiano Online”. La truppa allenata da Jaka Lakovic scappa sul 40-56 dopo due giri di lancette prima di incassare un parziale di 8-0 con Zukauskas che apre la strada seguito da altre due conclusioni di Ford che valgono il 48-56. Il match resta parzialmente aperto per il team di casa che registra un ritardo di sette lunghezze (54-61) salvo poi sprofondare nuovamente sotto la doppia cifra di svantaggio sul 54-65 al suono della terza sirena. Nel quarto periodo non c’è quasi nulla da segnalare ad eccezione di Ford che prova a limitare i danni (70-78 a trenta secondi dalla conclusione) prima che Salvo e Thomasson chiudano i conti definitivamente.