Basket, Eurolega: Virtus Bologna da applausi, il Barcellona la spunta nel finale

Bologna, 11 aprile 2025 – La Virtus Segafredo Bologna esce a testa alta dal match contro il Barcellona che dovrà sudare le proverbiali sette camicie per imporsi nei secondi finali col punteggio di 91-87. Si chiude con una sconfitta, la venticinquesima stagionale, il cammino in Eurolega per i felsinei che onorano nel migliore dei modi l’appuntamento vendendo cara la pelle. E’ Kevin Punter il top scorer del match coi venti punti iscritti a referto; brilla anche la stella di Tomas Satoransky che sfiora la doppia doppia (11 punti e 9 assist serviti). Nelle fila italiane non bastano né i diciassette di Tornike Shengelia né i sedici con 4/5 da oltre l’arco per Justin Holiday.

Decisiva l’accelerata blaugrana con Parker nei secondi conclusivi

Cinque punti di Justin Anderson nei primi quaranta secondi inaugurano la contesa in terra catalana. Gli ospiti replicano prontamente riportandosi in parità con Clyburn e Shengelia. L’ala americana è chirurgica dalla lunga distanza con la sua seconda conclusione e regala il primo sorpasso alla sua squadra (9-10 al 4’). L’equilibrio la fa da padrone nella prima frazione coi blaugrana che cercano di allungare ma Zizic è bravo a farsi largo nel pitturato degli avversari che costruiranno sette punti di scarto con Satoransky e l’ex Punter che vale il 23-16 allo scadere del tempo. Arruva così il primo vero strappo da parte della squadra allenata da Penarroya che scappa sul +12 con una giocata ancora di Punter. Ad interrompere il digiuno offensivo ci penserà Justin Holiday con due bombe consecutive che riducono parzialmente il divario (28-22). La Virtus cerca di restare incollata alla partita ma bisogna fare i conti Joel Parra ed il rientrante Vesely che incrementa nuovamente il vantaggio per gli iberici prima che Shengelia si metta in proprio e tenga accese le chance di rimonta per Bologna (37-31 al 15’). Parker fa scattare l’allarme per la difesa italiana e si mette all’opera Zizic che riporta i suoi a soli due possessi di ritardo (41-37). Sale in cattedra Willy Hernangomez che porta il Barcellona avanti sul 45-38 al termine del primo tempo.

Al rientro dagli spogliatoi è Polonara a far sentire il fiato sul collo al Barcellona col primo canestro della sua serata (45-42). A riallargare la forbice ci pensa il duo a stelle e strisce composto da Punter e Anderson: il tabellone registrerà nove punti di vantaggio (54-45 al 23’). Clyburn cercherà di metterci una toppa ma l’aggancio è molto lontano dall’essere una possibilità concreta per la Segafredo che, al contrario, non molla di un centimetro e resta incollata al match con Polonara a pungere da oltre l’arco (66-63 al 28’). L’ultima frazione regalerà emozioni al pubblico del PalauBlaugrana. Morgan e Shengelia sono i protagonisti dello sprint che permettono alla Virtus di mettere la freccia del sorpasso per la seconda volta nell’incontro che diventa un botta e risposta fra le parti. Holiday spaventa gli spagnoli che impattano con Brizuela (81-81 al 37’). Cordinier regalerà l’ultimo vantaggio ai suoi prima dello sprint finale dei padroni di casa chiuso da Jabari Parker.