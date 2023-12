Basket femminile A1, eroico Geas a Faenza. Ora arriva il derby contro il Sanga Milano

La versione eroica del Geas Sesto San Giovanni è vincente in quel di Faenza dove arriva il successo per 56-60. Ancora una volta l’affermazione arriva praticamente con una rotazione a 6 giocatrici facendo i conti con i numerosi infortuni. È ancora Gina Conti la leader offensiva dell’Allianz con 22 punti segnati con 45 da 2 e 47 da 3, mentre Tinara Moore è arrivata ad un passo dalla "doppia doppia" con 11 punti e 9 rimbalzi. Niente da fare invece per Brescia che inciampa nettamente in casa contro la Dinamo Sassari perdendo per 64-82 nonostante 16 punti e 10 rimbalzi della talentuosa 18enne Carlotta Zanardi. Ora la classifica piange con sole due vittorie in 8 partite. Domenica 10 invece tornerà a giocare anche il Repower Sanga Milano dopo il turno di riposo, sarà l’occasione del derby contro il Geas Sesto San Giovanni per provare a scappare via dal penultimo posto.

Sandro Pugliese