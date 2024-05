Playoff Nba, Oklahoma City riprende Dallas. Boston a un passo dalla finale a Est

Milano, 14 maggio 2024 - Boston allunga rispetto a Cleveland e mette una seria ipoteca sulla qualificazione alla finale della Eastern Conference. Oklahoma City piazza il colpo a Dallas e impatta la serie. Questi i responsi delle partite dei playoff Nba disputate la scorsa notte. Il successo più significativo è quello dei Thunder in Texas: sotto 2-1, la truppa allenata da coach Daigneault si impone 100-96 ai danni dei padroni di casa, che possono recriminare per il vantaggio di +14 accumulato sia nella frazione d'apertura che nella terza e poi dilapidato. A cominciare decisamente meglio sono appunto i Mavs, che volano sul 22-8, diventato 30-20 al 12' e 54-43 all'intervallo. L'inerzia resta nelle mani dei ragazzi di coach Kidd pure in avvio di terzo periodo, nonostante la serataccia al tiro di Doncic (6/20 dal campo e sette palle perse), che chiuderà comunque con una tripla doppia 18 punti, 12 rimbalzi e 10 assist, e i soli 9 punti di Irving. Dall'altra parte invece è Gilgeous-Alexander (34 punti) a tenere in piedi gli ospiti. Il canadese dà il là al parziale che consente ai Thunder di mettere la testa avanti nell'ultimo quarto. Inevitabilmente il finale è in volata ed è deciso dalla maggiore freddezza dalla lunetta di Oklahoma City. Doncic fa 1/2 ai liberi, mentre Holmgren segna entrambi i personali. Sotto di tre lunghezze, i texani non riescono nemmeno a prendersi la tripla del possibile overtime, alla luce del fallo sistematico degli avversari. Non bastano a Dallas i 21 punti di Washington.

Boston a un passo dalle finale ad Est

Se fra Mavs e Thunder regna l'equilibrio, lo stesso non si può dire fra Celtics e Cavs. Boston infatti vince per la seconda volta di fila alla Rocket Mortgage FieldHouse, si porta sul 3-1 e si avvicina alla finale ad Est. Gara 4 va in archivio sul 109-102 in favore della franchigia con il miglior record al termine della regular season. La compagine guidata da coach Mazzulla approfitta delle assenza sul fronte rivale di Mitchell e Allen, ipotecando il successo fra la fine del terzo periodo e l'inizio dell'ultimo. I viaggianti, spinti da Tatum e Brown, che combinano per 60 punti (anche 11 rimbalzi per il primo), scappano a +15, ma Cleveland non molla e con un Garland da 30 punti si riaffaccia a -5. I locali avrebbero persino la chance di riavvicinarsi ulteriormente, ma la tripla di Strus non va a bersaglio, a differenza di quella di Brown, che sancisce la vittoria dei suoi.

