Sorpresa in casa Virtus Bologna, Segafredo non sarà più lo sponsor

Bologna, 14 maggio 2024 - La Segafredo Zanetti Spa, non sarà più lo sponsor della Virtus. L’azienda leader nel settore del caffè, annuncia la decisione di non rinnovare il contratto di sponsorizzazione in scadenza a giugno 2024 della Virtus Bologna, di cui l'imprenditore Massimo Zanetti è proprietario e azionista di maggioranza.

Quando è iniziata la sponsorizzazione

La sponsorizzazione andava avanti dalla stagione 2016-2017.

I motivi della decisione

Questa decisione, spiega la società, "è stata presa in seguito alla recente revisione della strategia commerciale e di marketing avviata in seguito al cambio di compagine azionaria del Gruppo con l'obiettivo di accelerare la crescita del marchio Segafredo in vari mercati internazionali”.

Segafredo Zanetti Spa "intende adottare nuove strategie per rafforzare il prestigio del marchio, – scrive l’azienda in una nota – mantenendo la sua reputazione di eccellenza nel settore del caffè, l'impegno nell'offrire ai suoi consumatori esperienze uniche e di alta qualità con sempre al centro la soddisfazione del cliente”.

Il futuro della Virtus

La decisioni di Segafredo Zanetti aprono adesso nuovi scenari in casa Virtus.

La stagione della Virtus

Una decisione che arriva in un momento topico della stagione. Ieri sera la squadra ha giocato e vinto, alla Segafredo Arena, gara 2 dei quarti di finale playoff con Tortona.

Giovedì Marco Belinelli e compagni sono attesi da gara 3 che potrebbe regalare alle V Nere l’accesso alla semifinale scudetto.

La notizia arriva quindi proprio a cavallo delle due sfide playoff, in un momento caldo della stagione e intenso sia da un punto di impegni giocati che organizzativi da parte della società.

Tempistica a parte, il comunicato della Segafredo Zanetti Spa non può che portare a delle riflessioni, ripercussioni e a dei cambiamenti anche importanti in casa Virtus.