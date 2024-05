La Virtus si concede il bis e batte ancora Tortona

Bologna, 13 maggio 2024 – La Virtus concede il bis per 83-77 e nel quarto di finale che la vede contrapposta a Tortona, si porta avanti 2-0. La formazione di Luca Banchi sfrutta a dovere le due sfide davanti al pubblico della Segafredo Arena e mette una seria ipoteca sul passaggio alla semifinale. Sfida non bellissima, con un primo tempo dove si fanno sentire le scorie di gara 2 e decisa nella ripresa quando i bianconeri alzano ancor di più i toni della propria difesa e trovano punti importanti soprattutto da Mickey e da capitan Belinelli e da un Cordinier decisivo nel finale. A meno di 48 ore di distanza da gara 1, si ripresentano le stesse formazioni in campo, con Banchi ancora costretto a fare a meno di Toko Shengelia e che presenta lo starting-five con Hackett, Cordinier, Belinelli, Mickey e Dunston.

L’inizio di sfida è bloccato, con le due squadre che sembrano studiarsi come due pugili che assestano colpi ai fianchi degli avversari, senza però voler mai rischiare di farsi trovare scoperti. Ne nasce così un primo quarto dal punteggio basso ma spesso e volentieri guidato dalla Virtus che raggiunge il +8, 22-14 all’11’ con De Raffaele costretto a chiedere tempo. Subito dopo il canestro in entrata di Lundberg fa toccare ai bianconeri la doppia cifra di vantaggio. Il massimo vantaggio bianconero del primo tempo arriva sul 26-14, poi Tortona, rimasta all’asciutto per quasi 8’ sembra risvegliarsi tornando fino al -5 sul 27-22 al 16’ e a -2 sul 32-30 al 19’. Zitta-zitta Tortona rimette la testa avanti in avvio di terzo tempo con la tripla di Zerini. I toni della sfida si alzano nel secondo tempo, anche la sfida rimane sempre in sostanziale equilibrio. A spezzare la sfida ci provano capitan Belinelli e Mickey. Al 25’ Virtus è avanti 48-43 con De Raffaele costretto a chiedere tempo per riordinare le idee dei suoi. La Virtus allunga nel finale di terza frazione di gioco, mattoncino dopo mattoncino la squadra riesce a crearsi un cuscinetto di vantaggio che vale la vittoria.

Al 34’ sul 69-57 in effetti sembra fatta, ma stanchezza ed errori riportano a -3 69-66 Tortona a 3’58” dalla fine. Tripla di Cordinier ridà fiato alla Virtus e alla Segafredo Arena. Baldasso risponde con una tripla al 38’, ma è ancora Cordinier a provare a spezzare la sfida, con schiacciata e libero addizionale. Baldasso e Strautins riducono fino a solo 2 punti 78-76 il vantaggio bianconero. Mickey dalla lunetta fa 1 su 2. Con Tortona che torna palla in mano sul -3 a 21” dalla fine. Il finale è uno stillicidio di liberi da una parte e dall’altro dove la Virtus si conferma più fredda, portando a casa la vittoria del 2-0. Adesso la serie si sposta a Casale Monferrato dove giovedì Tortona ospiterà alle 20.45 la Virtus per gara 3 al PalaFerraris.

Il tabellino

VIRTUS BOLOGNA 83 TORTONA 77 SEGAFREDO BOLOGNA: Hackett 1, Cordinier 14, Belinelli 22, Mickey 17, Dunston 10; Polonara 2, Pajola 2, Lundberg 8, Abass 7, Zizic; Mascolo ne, Lomazs ne. All. Banchi. BERTRAM DERTHONA TORTONA: Ross 7, Strautins 14, Obasohan 13, Zerini 8, Kamagate; Radosevic 9, Weems 6, Dowe 7, Baldasso 10, Candi 3; Tavernelli ne, Errica ne. All De Raffaele. Arbitri: Mazzoni, Valzani, Borgo. Note: parziali 18-14, 32-30, 61-54.