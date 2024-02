Basket, Final Four di Coppa Italia: la finale sarà EA7 Olimpia Milano-GeVi Napoli

Torino, 17 febbraio 2024 – Saranno l’EA7 Emporio Armani Milano e la Generazione Vincente Napoli a giocarsi la vittoria della Coppa Italia di basket nella finale in programma domani alle 17.45 (match in diretta su Eurosport 2 e DAZN e in chiaro su NOVE e DMAX, canale 52 del digitale terrestre) alla Inalpi Arena di Torino. Dopo aver travolto la Dolomiti Energia Trentino ai quarti di finale, l’Olimpia non ha fatto sconti neppure all’Umana Reyer Venezia e l’ha mandata al tappeto con un perentorio 100-77, maturato al termine di un match di fatto a senso unico, nel quale a recitare un ruolo da assoluto protagonista è stato Shavon Shields, che ha chiuso con un bottino personale di 28 punti, figlio di un 4/4 nel tiro da due e un altrettanto sbalorditivo 6/12 nel tiro da oltre l’arco dei 6.75 metri. A dar man forte al danese, ci hanno uno Shabazz Napier da 17 punti, 6 assist distribuiti e 4 rimbalzi catturati, e l’azzurro Diego Flaccadori (13 punti). I biancorossi hanno messo le cose in chiaro sin dal primo quarto, nel quale con la loro fisicità difensiva hanno mandato in tilt i meccanismi di Venezia. Anche in attacco, però, la macchina meneghina ha funzionato pressoché alla perfezione producendo 31 punti in 10’ con percentuali altissime (7/11 da due e 4/7 da tre). Venezia si è così trovata a -11 già al suono della prima sirena e non ha più trovato le forze per reagire, crollando definitivamente nella seconda porzione del primo tempo: con un parziale 12-0, infatti, gli uomini di Messina sono volati a +20 (40-20) per poi chiudere a +23 un primo tempo da ben 60 punti segnati e limitarsi a gestire ritmi e passivo in una ripresa che è stata una vera e propria passerella a tinte biancorosse. Decisamente più combattuta, invece, la semifinale che ha visto la GeVi Napoli prevalere sull’Unahotels Reggio Emilia per 87-78 dopo un tempo supplementare. La formazione partenopea è stata capace di imporsi al termine di un inseguimento durato di fatto per quasi 39’ e partito dal -12 toccato nel corso del primo tempo. Gli uomini di coach Milicic hanno avuto il grande merito di non darsi mai per vinti e, sul -8 a poco più di 3’ dal termine del quarto quarto, si sono affidati all’estro e al brio di Tyler Ennis – assoluto MVP della contesa con un bottino finale di 18 punti, 13 rimbalzi e 6 assist per un complessivo 23 di valutazione – per rientrare a contatto. A mettere la ciliegina sulla torta ci ha poi pensato Michal Sokolowski (15 punti) con l’unica tripla della sua serata, realizzata a 17” dalla sirena e valsa il 73-73 e l’overtime. Una colpo durissimo per gli emiliani che, dopo essere tornati in testa per qualche secondo nel supplementare grazie alla tripla di Darion Atkins (miglior realizzatore dei suoi con 15 punti), hanno improvvisamente finito la benzina e sono crollati sotto i colpi di Ennis e Pullen – autore di una pesantissima tripla da quasi otto metri –, che hanno ispirato il decisivo break di 14-5 nei 5’ conclusivi. Orari e dove vedere la finale: la finale EA7 Emporio Armani Milano – Generazione Vincente Napoli sarà trasmessa in diretta domenica 18 febbraio alle 17.45 su Eurosport 2 e DAZN e in chiaro su NOVE e DMAX, canale 52 del digitale terrestre.