Basket serie A2, domani il turno infrasettimanale. Riscatto, gemellaggio e tanti ex. La Fortitudo è pronta per Cento

Nessuna nuova, buona nuova in casa Fortitudo dove, dopo le sbandate delle ultime curve, che hanno portato alle sconfitte con Brindisi, Pesaro e Torino, si prova a fare quadrato intorno alla squadra e ripartire di slancio.

Il dopo Torino ha visto la squadra riprendere ad allenarsi in palestra provando a spingere con impegno. C’è da lasciarsi quella che la prima vera crisi della seconda era Caja e per farlo servono lavoro e risultati.

Il lavoro in palestra, quando fatto bene, e foriero di buoni risultati. E in casa biancoblù si spera che un’inversione di tendenza si registri domani, alla Baltur Arena di Cento per la sfida contro la Benedetto XIV.

Come sempre il confronto con i biancorossi ha un sapore particolare sopratutto in tribuna, dove si rinnoverà un gemellaggio che da sempre lega le due tifoserie e che ha visto tra l’altro la presenza dei tifosi di Cento (oltre a quelli di Baskonia, Reggio Calabria e Andrea Costa Imola) alla festa della Fossa dei Leoni di sabato all’Estragon.

In campo si annuncia sfida durissima, visto che Cento è sempre stato un campo ostico e che i punti in palio sono importanti per la Effe in chiave playoff e in chiave Cento per allontanarsi dalla zone playout.

L’ex più atteso è senza dubbio Carlos Delfino. L’argentino, da tempo trasferitosi a Cento è croce e delizia per i tifosi della Fortitudo.

Delizia per quello che ha fatto con la casacca dell’Aquila, croce per le sue prestazioni nelle ultime sfide in cui è stato avversario, con tanto di battibecco con i tifosi biancoblù.

A guidare dalla stanza dei bottoni la Benedetto XIV c’è Renato Nicolai, general manager legatissimo a Bologna e che dopo la sua esperienza negli anni scorsi a Nardò, da quest’anno si trova a guidare la società di Cento,

Oggi intanto si gioca l’anticipo della trentesima giornata di campionato, con la lanciatissima Pesaro impegnata a Orzinuovi in una sfida tutt’altro che scontata. Intanto dopo le due sfide giocate domenica, la classifica è di nuovo cambiata con Udine che è sola in testa alla classifica con una partita in più giocata, e con due punti su Rimini seconda e con 10 lunghezze di vantaggio sulla Fortitudo.

La classifica: Udine 42; Rimini 40; Rieti e Cantù 36; Pesaro e Cividale 34; Forlì, Avellino, Urania Milano, Fortitudo Flats Service e Verona 32; Brindisi 30; Torino 26; Cremona e Cento 20; Orzinuovi e Libertas Livorno 18; Vigevano 16; Nardò 14; Piacenza 10.