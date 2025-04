Basket, Forlì supera Brindisi e va ai playoff

Forlì supera Brindisi e ottiene la matematica qualificazione ai playoff. I biancorossi ingrano la quinta a cavallo dell’intervallo ed impongono la propria legge ai salentini fino al 78-70 conclusivo.

Tre biancorossi in doppia cifra, tra cui Perkovic top scorer dell’incontro con 19 punti. Del Chiaro e Brown si rispondono in avvio (14-14), Forlì prova così a sprintare con l’ingresso in campo di Parravicini (21-17). Brindisi non interrompe il flusso (22-24), ma l’Unieuro ci riprova nel cuore della seconda frazione: Perkovic dalla lunetta e la tripla di Pollone valgono il +6 (32-26). Qualche persa di troppo rimette in pista gli avversari, prima che Tavernelli ristabilisca le distanze (40-34).

I biancorossi allungano poi dopo l’intervallo: 12-0 in appena 2’25” e la Pallacanestro 2.015 mette le ali volando sul +16 (52-36). Perkovic continua a battere il chiodo e l’Unieuro tocca così il massimo vantaggio sul 59-41, mettendo una seria ipoteca sul match. L’energia di Radonjic ravviva Brindisi nell’ultimo quarto (66-55, poi 70-61), ma gli ospiti non sono precisi dalla lunetta e le triple di Toni e Tavernelli pongono fine alla contesa.